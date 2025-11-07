台南4偏校布建牙科設備 看護小校生牙齒

牙科診療設備，造福偏鄉口腔健康，不僅讓學生有舒適的牙科診療環境，更開放給社區居民共享。（南市教育局提供）

〔記者楊金城／台南報導〕打造「走進校園的牙醫診間」，台南市教育局與中央健康保險署、台南市牙醫師公會推動偏鄉學校牙科診療設備，獲得開基玉皇宮支持，今（7）日在七股區建功國小舉辦牙科診療設備捐贈建功國小、將軍國小、苓和國小及北門錦湖國小等4校，照護偏鄉學童的口腔保健服務。南市至今有36所偏鄉國中、小學獲贈牙科診療設備，創全國之冠。

台南市教育局局長鄭新輝及健保署南區業務組組長林純美出席捐贈牙科診療設備儀式，感謝開基玉皇宮、偏鄉巡迴醫療的牙醫師；玉皇宮在2022年捐贈南市10所偏鄉學校的牙科診療設備，今天再度送愛偏鄉4校，累計捐贈14校。

南市府、健保署南區業務組從2021年媒合團體、企業等民間資源捐贈牙科診療設備，造福偏鄉口腔健康，不僅讓學生有舒適的牙科診療環境，更開放給社區居民共享，在偏鄉社區建立起口腔醫療守護網。

南市教育局指出，南市重視學童口腔健康，在學校推動培養孩子正確的潔牙習慣，國中小學生齲齒率為19.38%，遠低於全國平均值23.63%。除學校多元化教學活動，醫療資源的投入尤其重要，特別是偏鄉牙醫巡迴服務，方便偏鄉學生就近接受篩檢與矯治追蹤。

林純美說，後續將強化衛教與民醫巡迴服務，使設備發揮偏鄉口腔醫療保健功效。

