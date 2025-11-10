自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》深蹲時爆國罵更猛？ 研究：提高健身耐受度

2025/11/10 19:47

恆新復健科診所醫師王思恒提到，研究指出，在短暫、高強度的體能挑戰中，適度罵髒話能激活交感神經、提高疼痛耐受度，甚至提升力量與耐力。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有過這種經驗：深蹲蹲到懷疑人生、硬舉拉不起來快升天時，不小心脫口而出幾個「國罵」？恆新復健科診所醫師王思恒提到，先別急著道歉！你不是沒禮貌，你只是在...執行科學的增強策略！最新研究指出，在短暫、高強度的體能挑戰中，適度罵髒話能激活交感神經、提高疼痛耐受度，甚至提升力量與耐力。

粗口讓你更強壯

王思恒在個人專頁「一分鐘健身教室」表示，一篇2024年11月熱騰騰的科學評論研究 （Washmuth et al.）發現，在執行短暫、高強度的體能任務時，大聲（或小聲）罵髒話的受試者，表現真的更猛！到底有多猛？數據會說話：

●握力測試：平均提升8-9%。

●無氧功率（像全力衝刺）：平均提升4.5%。

●靠牆深蹲／撐體：撐到力竭的時間，最多延長了12-22%。

●伏地挺身：做到力竭的次數，提升了15%。

恆新復健科診所醫師王思恒提到，高強度的體能任務時，大聲（或小聲）罵髒話的受試者，表現真的更猛！（圖取自freepik）

為什麼髒話會有用？

王思恒提到，這篇評論指出，雖然確切機制還不完全明朗，但科學家推測：

1.啟動「戰鬥模式」：罵髒話就像按下了你大腦裡的「緊急按鈕」，啟動了交感神經系統（就是「戰鬥或逃跑」反應）。這會讓你的心率和血壓瞬間飆高，讓你全身進入備戰狀態。

2.心理「解除抑制」：簡單說，就是讓你「解開封印」。當你都已經突破社會規範、罵出髒話了，你潛意識裡那種「我可能不行」、「我該保留體力」的束縛也跟著解除了。

3.內建「止痛藥」：這點最酷：髒話真的能止痛。研究證實，罵髒話能顯著提高你對疼痛的耐受度。當你挑戰 PR 感到痛苦不適時，一句髒話就像幫你打了嗎啡，讓你更扛得住。

王思恒補充，研究有一個超重要的但書：「習慣化」。如果你平常就是個「出口成章」的髒話大師，那這招對你沒用。因為已經太習慣這些詞了，它們對你的大腦不再是「禁忌」，無法觸發上述的生理和心理激動。神祕力量就這樣消失了。

王思恒分享結論：

1.髒話要用在刀口上：把它當成你的「大絕招」，而不是「普通攻擊」。

2.時機點：留到你挑戰PR的最後1下。

3.場合：為了健身房的和諧，以及避免被當成瘋子，建議你「內心激昂地默念」就好。

恆新復健科診所醫師王思恒提到，高強度的體能任務時，大聲（或小聲）罵髒話的受試者，表現真的更猛！（圖取自freepik）

