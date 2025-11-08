健康網》小心癌從口入 網紅醫：這些食品恐致癌

網紅醫師劉佳洋表示，含有高果糖玉米糖漿的可樂等飲料恐造成癌症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你或許曾有種經驗：在看電影前，不耐爆米花的隊伍太長，到超商買微波加熱的爆米花，比較低價又快速，對吧？但，你可能吃下致癌物。一位在美國執業的華裔網紅女醫師劉佳洋（Jia-Yia Liu音譯）在頻道《Healthy Immune Doc》分享多項看似健康，卻可能引發癌症的食物。該影片獲得熱烈觀看，4個多月獲得57萬次觀看。

劉佳燕提到的會造成癌症風險的食物與成分有：

●微波爆米花：PFCs （全氟化合物，PFAS）： 這裡指超商常販售的包裝爆米花。用於塗層爆米花袋的化學物質，在加熱時會滲入爆米花。這是一種「永久化學物質」（forever chemical），已被證實與癌症、甲狀腺疾病和不孕症有關。

另外，這些加工食品通常有加入反式脂肪；反式脂肪會增加心臟病和炎症的風險。最後，爆米花打開時，有個很大的水蒸氣，很多人時常被燙到，對吧？雙乙醯為人工奶油香料，吸入其蒸氣會導致一種稱為「爆米花肺」（Popcorn Lungs） 的嚴重且不可逆的肺部疾病（閉塞性細支氣管炎，bronchiolitis obliterans）。

●高果糖玉米糖漿：汽水、糖果、包裝烘焙食品、調味品（如番茄醬、烤肉醬）、零食、冷凍餐點都可能含有。果糖攝取過多會導致糖尿病、肥胖、代謝症候群、脂肪肝、肝硬化，以及最終的肝癌和心血管疾病。

●阿斯巴甜：零卡汽水、無糖口香糖、低熱量優格、甜點、明膠等糖尿病友善產品。阿斯巴甜在體內分解後會產生甲醇，甲醇進一步分解為甲醛（用於屍體防腐的物質）和甲酸。世界衛生組織（WHO）和國際癌症研究機構（IARC）已於 2023 年宣布阿斯巴甜「可能對人類致癌」。它還可能改變腸道微生物組，導致自體免疫疾病和癌症。

●人造食用色素：這裡指彩色糖果、餅乾、蛋糕、零食。人造食用色素已被證實與過敏反應有關，並且有些潛在致癌性。許多這類色素已被歐洲禁用。

●美式麵包中的添加物：例如溴酸鉀用來處理麵粉，使麵團更強韌，讓麵包更蓬鬆柔軟；被認為是可能的人類致癌物，在動物實驗中與腎臟和甲狀腺腫瘤有關，已被歐洲、加拿大、中國和巴西禁用。

●早餐穀片中的合成抗氧化劑：例如BHA（丁基羥基茴香醚）和 BHT（丁基羥基甲苯）。用作防腐劑、合成抗氧化劑，以防止高度精製和加工的澱粉腐敗。IARC 將 BHA 和 BHT 列為可能對人類致癌物，在動物實驗中已被證明會促進腫瘤生長、破壞內分泌系統，並對肝腎功能產生負面影響。這些化學物質也已被歐盟和日本禁用。

●谷氨酸單鈉鹽：調味脆餅、鹹味零食、湯、快餐、冷凍餐、麵條、醬汁。這是一種鮮味增強劑，雖然天然存在，但大量人工添加時，會引起「中國餐館症候群」等症狀，如頭痛、麻木等。由於它是神經傳導物質谷氨醯胺的鈉鹽，異常高量會引起神經興奮。

