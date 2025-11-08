健康網》壓力影響健康 新研究揭降低壓力高血糖途徑

研究發現新的壓力增加高血糖途徑，或許能成為新的控制壓力高血糖方法；示意圖，途中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少研究與「壓力」有關，例如壓力恐導致肥胖等等。腎臟科醫師王介立在臉書粉專「王介立醫師」談一篇他讀過的研究：壓力為什麼會讓血糖濃度飆高？王介立表示，過去教科書說得兩條路：一是交感神經→腎上腺髓質分泌腎上腺素；二是下視丘‑腦下垂體‑腎上腺（HPA）軸分泌皮質醇。

最新的小鼠研究，再補上「第三條路」：大腦的杏仁核，透過一條多突觸的交感神經路徑，直接下行到肝臟，活化肝細胞的糖質新生，幾分鐘內就把血糖濃度拉高。王介立提出下列簡單重點：

• 路徑源頭：杏仁核（情緒與威脅評估中樞）。

• 中繼站：經過下視丘／腦幹至脊髓交感前神經元，再走內臟‑肝臟交感神經。

• 作用終點：肝臟。直接促進葡萄糖輸出（包含肝糖分解與糖質新生）。

• 與既有兩路的關係：在小鼠模型裡，這條「杏仁核→肝」神經路徑本身就足以引發壓力性高血糖，並非一定要仰賴腎上腺素或皮質醇。

• 實驗方法亮點：神經示蹤（釐清連結）、光遺傳／化學遺傳工具（選擇性活化或去活化這條路），量測肝臟與全身的即時血糖反應。

王介立表示其臨床意涵（仍屬前臨床推論）為：

• 壓力性高血糖（重症、手術、焦慮驚恐）可能部分由「腦‑肝」神經軸驅動。

• 未來有機會透過調節肝臟交感神經或中樞節點，降低壓力相關的高血糖。

• 目前證據來自小鼠，離臨床應用還有距離，但機轉已被清楚拼出大半。

王介立總結，不只荷爾蒙，支配肝臟的自主神經也能把「壓力」直接翻譯成「葡萄糖」，讓血糖濃度迅速上升。

