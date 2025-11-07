限制級
高雄傳中醫針灸後漏拔針 病患返家才見背部還插1針
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾到仁武區某家中醫診所進行針灸，返家後感覺背部有異樣，檢查才發現還有1根針具未被拔除，驚嚇之餘也慶幸未釀成傷害，將事件PO上社群平台，也引來不少網友也同感有被漏拔針的遭遇，中醫診所因此發生聲明致歉，強調將對失職人員和主管懲處和再教育。
該中醫診所指出，任何道歉都無法完全抹去病患所承受的驚嚇與不適，但承諾將以最嚴肅的態度面對，並將這次教訓轉化為流程強化的動力。目前已與該名病患取得聯繫，並親自表達歉意，同時將針對相關失職人員及主管立即懲處與再教育，以示警惕與負責。
中醫診所表示，為了杜絕未來再發生類似的疏失，對於醫療安全針具的「雙重清點」，確保所有針具在治療前後的數量核對無誤。此外，由於該病患指出漏拔針事件後，打電話給診所但對方以「喔」回應，也會加強櫃檯同仁的專項教育訓練。
