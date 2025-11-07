2025純植行動論壇 盼「植物性飲食」變青年潮流

2025純植行動論壇新竹開講，鼓勵國人落實「植物性飲食」的純植生活，期成為年輕世代潮流。男星楊子儀也分享純植物飲食過程。（純植行動聯盟提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕純植行動聯盟今（7）天在陽明交大光復校區舉辦《純植生活 × 時尚永續：年輕世代的改變力量》講座，吸引近300名觀眾和近百位民眾線上參與，在歷經疫情、全球暖化與極端氣候災難的衝擊下，年輕世代挺身接棒、以行動回應挑戰，論壇聚焦年輕世代的改變力量，邀請4名跨界講者，從環境科學及醫學、健身、有機農業到藝文潮流領域，分享純植生活是如何成為改變世界的起點，鼓勵年輕世代用植物性飲食的純植生活開啟綠色時尚新潮流。

純植行動聯盟倡議以「以食為政、以民為本」，推動純植飲食，作為氣候治理的策略，植物性飲食不僅是個人選擇，更是全球邁向健康、正義與永續未來的關鍵行動。且植物性飲食對健康、環境和經濟都更好，若全球改採純素食，可減少百分之七十的食物排放造成的溫室氣體，地球永續的關鍵，就是植物性飲食。

會中2025 World Gym Summer Body 一般男子組及人氣獎雙料冠軍、純素健美選手兼模特兒林承履分享，12歲起就吃純素，如今成為健美冠軍，證明「吃素，也能很壯；力量，應該充滿慈悲」他用科學方法紀錄身體數字、研究純素者營養與健康的食物和補充品，計算肌肉力量的建構與維持，智慧地吃對每一口食物，如今獲健美冠軍，可以豪氣說：「不吃肉蛋奶，依然能練出肌肉，站上舞台」。

另，題陞自然農場董事長暨題陞起重工程總經理張鈺和，也分享從傳產起重工程專業，跨足投入永續農業的人生轉折故事，男藝人楊子儀也分享自身飲食習慣的轉變歷程：從高度厭惡吃素的極端肉食主義者，到成為無肉主義茹素者，從美食節目主持、文化推廣到從事蔬食餐飲創業，實踐和平從餐桌開始的生活哲學。

