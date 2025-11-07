自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》醫用噴霧器正確使用3步驟 提升療效、降感染風險

2025/11/07 20:49

臺北醫學大學家庭醫學科醫師陳宥達說明，醫用噴霧器是呼吸道疾病治療的重要輔助工具。（圖取自物食品安全週報第1051期）

臺北醫學大學家庭醫學科醫師陳宥達說明，醫用噴霧器是呼吸道疾病治療的重要輔助工具。（圖取自物食品安全週報第1051期）

〔健康頻道／綜合報導〕醫用噴霧器是呼吸道疾病治療的重要輔助工具，正確使用不僅可提升藥效，還能降低副作用與感染風險。選擇合適器材依醫囑操作，並做好清潔保養，是確保療效與安全的關鍵步驟。為讓民眾了解醫用噴霧器使用時應注意的原則，食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請臺北醫學大學家庭醫學科醫師陳宥達來說明。

陳宥達指出，醫用噴霧器內使用的藥品須由醫師開立，切勿自行混合使用，以避免影響療效或引起不良反應；操作時保持上半身挺直，臥床者應將床頭抬高，配合緩慢、均勻吸氣，單次霧化時間約10至15分鐘；使用後需清潔面罩與接觸部件，主機部分以乾淨布料擦拭，避免病菌殘留，降低感染風險並延長設備壽命。

此外，購買前可留意面罩的密合度與舒適度，並依使用對象需求選擇：

• 長期使用者（如慢性病患）：建議選擇家用型、操作穩定的機型。

• 高齡者：可選擇按鍵簡便、操作直覺的設計。

• 幼童族群：建議選用輕巧、便於攜帶的噴霧器，適合季節交替時使用。

謹記一認二看三會用

陳宥達提醒，醫用噴霧器屬於第二級醫療器材，選購與使用應遵循「一認、二看、三會用」三步驟：

• 一認：認明醫用噴霧器屬於醫療器材。

• 二看：購買時，看清楚包裝上的醫療器材許可證字號。

• 三會用：閱讀使用說明書，了解操作方式及清潔保養流程。若有疑問，應諮詢專業人員。

食藥署表示，總結來說，選擇適合的醫用噴霧器並正確使用，是幫助緩解呼吸道疾病症狀的有效途徑之一。民眾在使用過程中，應遵循醫師的指示，正確使用，以確保使用安全與效果。民眾若發現使用後出現問題，或產品疑似品質異常，可至食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」進行通報，確保使用安全。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1051期

