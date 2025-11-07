自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄1流動攤商確診登革熱 足跡遍步高屏7市場

2025/11/07 17:48

高雄有市場流動攤商確診登革熱，防疫人員進行大規模緊急防治措施。（高雄市衛生局提供）

高雄有市場流動攤商確診登革熱，防疫人員進行大規模緊急防治措施。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（7）日公布新增1例本土登革熱個案，患者為家住鳳山區的39歲本國籍男性，由於是市場流動攤商，於10月20日至11月3日可傳染期曾於高雄、屏東7個市場、市集擺攤，市府已進行緊急防治，並呼籲曾到訪相關市場並出現症狀者，應儘速就醫並主動告知活動史。

高雄市衛生局指出，患者11月3日出現發燒39.7度及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，11月6日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果確診第2型登革熱，為高雄市今年第14例本土確診個案。

衛生局說明，該名本土確診個案為市場攤商，每週二至週日例行於高雄多處市場及攤集場流動擺攤，販賣糕餅類食品，工作足跡包括大寮食品工廠、林園早市、前鎮鎮洋早市、鹽埕大仁路臨時攤集場、鳳山兵仔市市集、美濃中正路及屏東市場。

由於傳統市場是民眾日常採買與休閒購物重要處所，環境及人流複雜，是疫情傳播高風險區域，為釐清個案感染源，衛生局已針對其足跡於各市場擺攤地點擴大採檢及掛蚊燈監測病媒蚊數量。截至目前為止，共採檢484人，196陰性排除、288人檢驗中。

衛生局呼籲，登革熱潛伏期為3至8天（最長約14天），被病毒蚊叮咬並不會立即出現症狀，提醒近兩週（10月20日至11月3日）曾前往確診個案足跡市場、攤集場或居住該處民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等「任一」疑似登革熱症狀，請儘速就醫，主動告知相關活動史，檢驗登革熱快篩。

高雄有市場流動攤商確診登革熱，防疫人員進行大規模緊急防治措施。（高雄市衛生局提供）

高雄有市場流動攤商確診登革熱，防疫人員進行大規模緊急防治措施。（高雄市衛生局提供）

確診者足跡遍步多處市場，衛生局提醒有相關足跡並出現任一症狀者，儘速就醫並告知活動史。（高雄市衛生局提供）

確診者足跡遍步多處市場，衛生局提醒有相關足跡並出現任一症狀者，儘速就醫並告知活動史。（高雄市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中