健康網》口臭、便臭、體味重好惱人 專家：飲食別踩6地雷

〔健康頻道／綜合報導〕日本人不僅在意體味、口臭，甚至連排便氣味都很在意，為此喝青汁，希望除去便臭。對此，食農專家韋恩表示，便臭其實與飲食、腸道健康密切相關，除生活習慣、壓力可能影響外，喜好吃油膩食物、動物性蛋白質、甜食、辛辣食物、酒精與冷飲、氣味濃烈食物等，容易導致食物難消化、惡化腸道環境或引發腹瀉等，也易造成體味、口臭、便臭加劇。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，糞便的氣味主要來自消化過程中產生的硫化氫、甲基醇，及其他揮發性硫化合物、氨、吲哚等氮化合物；這些化合物是由腸道細菌活動及消化酵素的作用所產生。當腸道環境失衡時，有害菌增多、好菌減少，這些臭味成分就會更明顯，導致糞便氣味重。

此外，韋恩說明，更嚴重的是，腸道生成的惡臭成分還會進入血液，透過皮膚散發體臭，或從口腔呼出，變成口臭；韋恩並說明以下4種飲食習慣可能導致糞便更臭：

●油膩食物：油炸物、牛排、漢堡等高脂肪食物難消化，可能在腸道停留過久，引發腐敗，甚至出現淡白色、漂浮的脂肪便。

●動物性蛋白質：過多肉類和蛋的動物性蛋白質，也易滋養有害菌，惡化腸道環境。

●甜食：蛋糕、冰淇淋等含奶油的食物富含動物性脂肪，易導致臭味和體臭。

●辛辣食物：過量辣椒可能刺激腸胃，引發腹瀉，加重臭味。

●酒精與冷飲：過量酒精影響腸道吸收，冷飲也可能導致腹瀉，讓水分吸收不足，臭味更濃。

●氣味濃烈食物：大蒜、蔥等辛香料會讓糞便氣味暫時變重，但影響不大。

此外，韋恩也提及，生活習慣也可能是導致便臭原因，如便秘讓食物在腸道停留過久，腐敗加劇；腹瀉則因水分吸收不良，讓有害菌增生，形成惡性循環。另，壓力會影響自律神經，減弱腸胃功能，延長消化時間，也會增加臭味成分。

韋恩提醒，保持腸道健康，不僅能改善便便氣味，還能讓全身更清爽。但若排便長期臭味異常、顏色怪，或反覆便秘、腹瀉，可能是腸道、肝臟或胰臟問題，甚至有大腸癌風險，建議應及早尋求醫師進一步診治。

