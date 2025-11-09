自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃火鍋這樣選不怕胖！ 營養師：湯底挑這4種

2025/11/09 07:36

營養師彭逸珊指出，火鍋湯底宜選昆布湯、味噌湯、蔬菜湯、菌菇湯。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊指出，火鍋湯底宜選昆布湯、味噌湯、蔬菜湯、菌菇湯。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不管天氣冷還是熱，台灣人真的很愛吃火鍋，一年四季總是人潮不斷！營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」整理火鍋飲食攻略，希望能讓民眾在享受美食的同時，也能兼顧熱量、照顧好身體！其中湯底宜選昆布湯、味噌湯、蔬菜湯、菌菇湯，並避開加工食品與辣油、花生粉等沾醬；飲料應選無糖茶，避開汽水、果汁等。

●湯底

宜：昆布湯、味噌湯、蔬菜湯、菌菇湯。

忌：麻辣湯、牛奶起司鍋、酸菜白肉鍋、沙茶鍋。

●肉品

宜：雞柳、雞腿、豬里肌、梅花牛、各式海鮮。

忌：松阪豬、霜降牛、豬五花。

●配菜

宜：各式蔬菜、非油炸豆皮、蒟蒻、板豆腐。

忌：火鍋料、丸類、鑫鑫腸等加工品。

●飲品

宜：紅／綠茶、麥茶、無濾渣果汁、無糖氣泡水等無加糖飲品。

忌：汽水、烏梅汁、果汁。

●醬料

宜：蔥、蘿蔔泥、蒜、辣椒、洋蔥等天然辛香料、醬油、醋。

忌：沙茶醬、辣油、花生粉。

彭逸珊提到，火鍋其實是外食族減脂期她一定會推薦的餐廳，只要了解怎麼吃、吃什麼、選對湯底、選對肉類、多吃蔬菜、適量飲品，再加上固定的進食順序與撇步，就能邊享受火鍋的美味，邊維持身材和健康。

