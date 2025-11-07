自由電子報
健康 > 杏林動態

衛福部基隆醫院急欲改建 衛生局：會配合搬遷還地

2025/11/07 17:39

基隆市衛生局在衛福部基隆醫院急診室旁，長期無償借用基隆醫院土地。（記者盧賢秀攝）

基隆市衛生局在衛福部基隆醫院急診室旁，長期無償借用基隆醫院土地。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆地區急診醫療量能不足，衛生福利部基隆醫院規劃改建急重症大樓，但衛生局長期借用基隆醫院急診室旁土地，市議員認為殃及民眾就醫權益；且二年前基隆醫院就有改建規劃，新市政大樓為何未將衛生局納入？衛生局長張賢政說，會配合基隆醫院改建期程搬遷，必要時會租賃中繼空間。

基隆醫院修信二路急診室旁的土地，長期無償給衛生局辦公使用，基隆醫院早在二年前，就規劃改建八層樓的急重症大樓，已發文要求市府歸還土地。急重症大樓完工後，現有的412床病床數可望大幅提升，提升醫療量能。

市議員吳驊珈、陳軍佐質詢指出，衛生局長期借用部立基隆醫院空間為辦公使用，導致該院急診區使用空間很難改善，傷害民眾就醫權益，要求衛生局儘速規劃遷移，讓基隆醫院能夠擴建，提升醫療能力。

市議員鄭文婷日前出示公文，指今（2025）年6月基隆醫院已正式發函要求衛生局最遲在2029年6月前搬遷，但市府規劃新市政大樓並沒有將衛生局納入，衛生局只需面積650坪，卻擠不進新市政大樓，衛生局還向其他單位「 求借辦公室」。

財政處長謝妙蓮表示，財政處有提供市有、國有土地供衛生局參考，包括信義市場改建案或社福園區案，希望將衛生局納入規劃。

張賢政表示，衛生局目前各業務科室的辦公處所，分散在信義區、安樂區及七堵區等5處，未來希望能集中在同一處需室內坪數2145坪，部分單位集中需1545坪，若局本部現有空間需500坪。

張賢政表示，衛生局會配合基隆醫院改建期程搬遷，若無法在期程內完成，將會租賃私立學校洽談，承租閒置空間作為中繼空間的可能性。

基隆市衛生局本身空間不足，科室分散五地，基隆醫院催地，新市政大樓沒有將衛生局納入。（記者盧賢秀攝）

基隆市衛生局本身空間不足，科室分散五地，基隆醫院催地，新市政大樓沒有將衛生局納入。（記者盧賢秀攝）

