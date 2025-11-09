自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》換季肥胖不再找上門！ 營養師授抗炎滅火飲食4撇步

2025/11/09 19:10

Cofit資深保健品營養師蔡宗真表示，想讓「換季胖」不再找上門，可攝取薑黃等天然抗炎營養素，讓身體有能力自己「滅火」；示意圖。（圖取自freepik）

Cofit資深保健品營養師蔡宗真表示，想讓「換季胖」不再找上門，可攝取薑黃等天然抗炎營養素，讓身體有能力自己「滅火」；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕時序雖已是秋老虎尾聲，但仍時不時飆高溫。你以為只是天氣熱？其實真正的高溫來自體內。Cofit資深保健品營養師蔡宗真表示，生理學上的秋老虎，指的是身體在發炎。由於換季溫差大、作息不穩，身體處於內熱＋外熱雙重負擔狀況下，導致代謝變慢、脂肪堆積，也容易變胖。建議此時減少攝取發炎源食物、補充抗炎營養素、維持腸道健康、補水與電解質，有助遠離換季肥胖。

蔡宗真於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文說，醫學研究指出，體內慢性發炎（low-grade inflammation）是代謝下降、脂肪堆積的關鍵之一，這種發炎並不劇烈，卻會默默讓身體出現以下3種狀況：

發炎因子包圍：代謝反應變慢。

胰島素敏感度下降：更容易囤糖變脂肪。

水腫、氣滯、腸道菌失衡：變成看似「吃不多卻胖」。

蔡宗真進一步說明，尤其當聚餐多、天氣悶、睡不好，一頓燒烤火鍋吃下來，隔天臉腫氣沉，這就是典型的「發炎型肥胖」。發炎不只是發燒、紅腫，還包括我們每天的「微症狀」，如：晚上難入睡、吃完飯容易脹氣、·體重卡關、情緒容易煩躁。它不是短暫的過敏，而是長期的「體內燒」：當代謝持續被火氣困住，身體只好選擇儲存能量、儲存水份、儲存脂肪。

想讓「換季胖」不再找上門，須啟動抗炎飲食模式（Anti-Inflammatory Diet），重點不是清腸、斷食，建議遵循以下4原則，讓身體有能力自己「滅火」:

減少發炎源：少糖、少炸、少重鹹，避免反式脂肪與過度加工食品。

補進抗炎盾牌：攝取薑黃、綠茶多酚、花青素、Omega-3、膳食纖維等，這些都是天然的抗炎營養素。

維持腸道健康：益生菌+可溶性纖維可降低腸道發炎反應，有助腸道「修牆」，免疫系統更穩定。

補水與電解質：秋老虎氣候仍濕熱，電解質流失快，應適度補充水份與鎂、鉀，有助體內平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中