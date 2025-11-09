健康網》換季肥胖不再找上門！ 營養師授抗炎滅火飲食4撇步

Cofit資深保健品營養師蔡宗真表示，想讓「換季胖」不再找上門，可攝取薑黃等天然抗炎營養素，讓身體有能力自己「滅火」；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕時序雖已是秋老虎尾聲，但仍時不時飆高溫。你以為只是天氣熱？其實真正的高溫來自體內。Cofit資深保健品營養師蔡宗真表示，生理學上的秋老虎，指的是身體在發炎。由於換季溫差大、作息不穩，身體處於內熱＋外熱雙重負擔狀況下，導致代謝變慢、脂肪堆積，也容易變胖。建議此時減少攝取發炎源食物、補充抗炎營養素、維持腸道健康、補水與電解質，有助遠離換季肥胖。

蔡宗真於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文說，醫學研究指出，體內慢性發炎（low-grade inflammation）是代謝下降、脂肪堆積的關鍵之一，這種發炎並不劇烈，卻會默默讓身體出現以下3種狀況：

●發炎因子包圍：代謝反應變慢。

●胰島素敏感度下降：更容易囤糖變脂肪。

●水腫、氣滯、腸道菌失衡：變成看似「吃不多卻胖」。

蔡宗真進一步說明，尤其當聚餐多、天氣悶、睡不好，一頓燒烤火鍋吃下來，隔天臉腫氣沉，這就是典型的「發炎型肥胖」。發炎不只是發燒、紅腫，還包括我們每天的「微症狀」，如：晚上難入睡、吃完飯容易脹氣、·體重卡關、情緒容易煩躁。它不是短暫的過敏，而是長期的「體內燒」：當代謝持續被火氣困住，身體只好選擇儲存能量、儲存水份、儲存脂肪。

想讓「換季胖」不再找上門，須啟動抗炎飲食模式（Anti-Inflammatory Diet），重點不是清腸、斷食，建議遵循以下4原則，讓身體有能力自己「滅火」:

●減少發炎源：少糖、少炸、少重鹹，避免反式脂肪與過度加工食品。

●補進抗炎盾牌：攝取薑黃、綠茶多酚、花青素、Omega-3、膳食纖維等，這些都是天然的抗炎營養素。

●維持腸道健康：益生菌+可溶性纖維可降低腸道發炎反應，有助腸道「修牆」，免疫系統更穩定。

●補水與電解質：秋老虎氣候仍濕熱，電解質流失快，應適度補充水份與鎂、鉀，有助體內平衡。

