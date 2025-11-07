健康網》肩頸卡卡好緊繃 中醫教4穴位舒緩痠痛

澄品中醫院長劉筱薇分享，日常可透過按壓、熱敷或搭配中醫針灸:肩井穴、風池穴、天宗穴、曲池穴循經通絡。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長時間低頭滑手機、辦公室久坐、壓力累積，常讓肩頸像被「上緊的發條」一樣緊繃到不行嗎？澄品中醫院長劉筱薇分享，4穴道緩解肩頸關節痠痛的黃金穴道，可以幫助放鬆肌群、促進循環。分別是：肩井穴、風池穴、天宗穴、曲池穴；日常可透過按壓、熱敷或搭配中醫針灸循經通絡。

劉筱薇於臉書專頁「澄品中醫」發文分享，舒緩肩頸壓力的4穴位。

請繼續往下閱讀...

●肩井穴：位於肩膀最高點，常用於釋放肩部壓力。

●風池穴：後頸兩側凹陷處，有助舒緩頭痛、頸項僵硬。

●天宗穴：位於背部肩胛中線，可放鬆肩背肌群。

●曲池穴：手肘外側，是常用來改善手臂、肩部循環的重要穴道。

肩井穴、風池穴、天宗穴、曲池穴的穴位圖。（圖取自澄品中醫臉書）

劉筱薇提到，日常也可透過按壓、熱敷或搭配中醫針灸、推拿調理，循經通絡，讓肩頸不再緊繃！提醒，痠痛不是忍一忍就會好，當肌肉長期過度緊繃，可能導致頭痛、手麻，甚至影響睡眠與情緒。

劉筱薇提醒，若您有肩頸僵硬、頭痛易疲勞、手臂沉重無力、久坐易痠痛的問題，建議盡早尋求中醫調理，從經絡循環入手，讓您的身體輕鬆呼吸。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法