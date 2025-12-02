自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》尿道感染不只女性 男性也會得

2025/12/02 15:17

不少男人以為女性才會有尿道感染的經驗，實際上男性也會。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少男人以為女性才會有尿道感染的經驗，實際上男性也會。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕尿道感染困擾不少女性；但是，男性也可能發生「尿道感染」。泌尿科醫師黃冠鈞在臉書粉專「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」表示，多數人以為尿道感染是「女生才會得」的疾病，其實男性若出現尿道感染，往往代表背後有結構性或功能性問題。黃冠鈞表示，常見的結構性問題包括：

●攝護腺肥大，讓尿液殘留、細菌容易滋生

●尿道狹窄，導致排尿不順、尿流受阻

●慢性攝護腺炎或免疫力低下，也可能讓感染反覆發作

●排尿功能異常（如糖尿病神經病變）導致膀胱排空不完全

如果長期忽視不僅會讓炎症延伸至膀胱、攝護腺，甚至可能影響性功能與生活品質。男性尿道感染可以怎麼治療？一般分為急性與慢性：

1. 釐清病因：泌尿科醫師會透過尿液檢查、超音波或尿流速測試，找出感染背後的根源：到底是攝護腺肥大、還是尿道狹窄？確認治療方向。

2. 抗生素治療：急性的尿道感染 通常先以抗生素控制感染，但若結構問題未解決，仍可能反覆發作。

3. 再生醫學輔助修復：臨床上慢性的尿道感染，可以結合再生醫學。例如：

●低能量震波：促進微血管新生與血流循環

●生長因子注射：強化細胞修復力、改善局部代謝

這些療法能輔助預防復發、促進組織健康，減少感染反覆、提升泌尿系統功能，讓治療更全面。尿道感染不只是小問題，有時候是身體的「求救訊號」。透過專業檢查找出根源，才能對症下藥，讓身體重獲健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中