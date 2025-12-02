健康網》尿道感染不只女性 男性也會得

不少男人以為女性才會有尿道感染的經驗，實際上男性也會。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕尿道感染困擾不少女性；但是，男性也可能發生「尿道感染」。泌尿科醫師黃冠鈞在臉書粉專「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」表示，多數人以為尿道感染是「女生才會得」的疾病，其實男性若出現尿道感染，往往代表背後有結構性或功能性問題。黃冠鈞表示，常見的結構性問題包括：

●攝護腺肥大，讓尿液殘留、細菌容易滋生

●尿道狹窄，導致排尿不順、尿流受阻

●慢性攝護腺炎或免疫力低下，也可能讓感染反覆發作

●排尿功能異常（如糖尿病神經病變）導致膀胱排空不完全

如果長期忽視不僅會讓炎症延伸至膀胱、攝護腺，甚至可能影響性功能與生活品質。男性尿道感染可以怎麼治療？一般分為急性與慢性：

1. 釐清病因：泌尿科醫師會透過尿液檢查、超音波或尿流速測試，找出感染背後的根源：到底是攝護腺肥大、還是尿道狹窄？確認治療方向。

2. 抗生素治療：急性的尿道感染 通常先以抗生素控制感染，但若結構問題未解決，仍可能反覆發作。

3. 再生醫學輔助修復：臨床上慢性的尿道感染，可以結合再生醫學。例如：

●低能量震波：促進微血管新生與血流循環

●生長因子注射：強化細胞修復力、改善局部代謝

這些療法能輔助預防復發、促進組織健康，減少感染反覆、提升泌尿系統功能，讓治療更全面。尿道感染不只是小問題，有時候是身體的「求救訊號」。透過專業檢查找出根源，才能對症下藥，讓身體重獲健康。

