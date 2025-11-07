自由電子報
健康醫療
醫政健保

解急診壅塞新招！衛福部「急診專屬病床區」升品質效率 明年執行

2025/11/07 16:44

衛福部部長石崇良今天提到，將透過改善急診觀察床制度與照護品質，紓解急診壓力。（記者邱芷柔攝）

衛福部部長石崇良今天提到，將透過改善急診觀察床制度與照護品質，紓解急診壓力。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為解決急診壅塞問題，衛福部再出招，部長石崇良今（7日）表示，預計明（2026）年希望各大醫院急診重新規劃空間，改善急診觀察床制度與照護品質，在急診中設置病床專收僅需住院1、2天即可完成治療的病人。這些病人將有獨立空間與專屬護理人員照護，不必再躺在走廊上等待，這項作法可讓部分病人在急診就完成治療、穩定後回家，也能改善觀察床人力浮動、品質不一的問題，兼顧照護品質與病床效率。

石崇良今天出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」進行演講時指出，衛福部持續從院前分流、急診診療到離院住院三階段全面改善急診壅塞問題：在「院前分流」方面，11月起週日與國定假日輕急症中心（UCC）已正式上路，「離院與住院階段」則有在宅急症照護計畫（ACAH）與門診靜脈抗生素治療計畫（OPAT）讓病人可在家或門診完成治療，減少不必要的住院，而「診斷與處置階段」，健保署已調整急診支付制度、提高診療加成與給付品質，並預計明年推動改善急診觀察床制度。

石崇良進一步說明，過去急診經驗中，有些病人其實不必正式住院，只要治療48至72小時、病情穩定後就能返家。他強調，過去觀察床是為等待診斷或住院安排，而未來在急診中規劃的病床區，則針對治療需求明確、可短期處理的病人，應有獨立空間與固定照護人力，「不該再躺在走廊或大廳」，國外也有類似短期停留模式可作參考。

他舉例，有些肺炎患者只需先施打抗生素、觀察病情變化，若控制良好就能回門診繼續治療；部分化療病人或輕微腦震盪、外傷者，也可在此短期觀察，追蹤電腦斷層與意識變化。目前像林口長庚醫院已將部分觀察床用於短期治療，而非單純觀察等待住院。

石崇良說，健保署今（2025）年已提升觀察床的護理與診察費用，未來將研議調整支付標準，鼓勵醫院重新設計急診空間，規劃「急診中的病床區」，讓整體運作更有效率。現行觀察床多由急診護理師兼顧照護，導致人力浮動、品質不一，新制將配置專責護理人員進駐，讓照護更穩定，也能回應外界關注的護病比問題。

台灣急診醫學會榮譽理事陳維恭表示，推動方向值得肯定，觀察床「比照診療床」給付的作法在國外行之有年，不過目的並非單純解決壅塞，而是讓病人留在急診期間，也能獲得與病房相同的照護品質；他指出，若病人因等床必須留在急診，健保給付就應提高至病房水準，醫院才有能力投入足夠人力，維持合理照護與安全標準，給付合理，才能要求醫院配足人力。

