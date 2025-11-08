健康網》假日耍廢排行程都無法放鬆？ 心理師：休息是懂得留白

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，真正的休息，不是躺平或逃避，而是誠實面對自己的需要。懂得為自己留白。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一到假日，許多人腦中浮現的念頭往往是：「今天什麼都不想做。」經過一整週的忙碌，身心被責任、進度與壓力反覆拉扯，累的不只是身體，更是心。行程太滿，像在完成任務；行程太空，又覺得虛度光陰。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，真正的休息，不是躺平或逃避，而是誠實面對自己的需要。懂得為自己留白。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，「放鬆」這件事，好像變得不太單純。明明是假日，卻會有種罪惡感，也許是因為太久沒有靜下來，反而不知所措。於是努力排滿行程、安排親子活動、聚餐、出遊、清單一樣一樣勾掉。結果，休息又變成另一種任務。甚至有時想請個特休，都怕被別人白眼；有人會說「家人最重要」、「時間要花在對的地方」，但對某些人來說，能安靜待在家裡，就是最需要的補給。

請繼續往下閱讀...

黃閎新提到，更現實的是，孩子放假時最開心，反而是大人放不下。他也分享自己遇到的案例，有位家長說：「每次連假，孩子就整個鬆掉了，想讓他好好休息，又怕星期一收不了心。」想讓孩子放鬆，又怕太放鬆切不回狀態；想讓自己休息，又常被各種責任喚醒。當家長切換成假日模式，往往要同時兼顧交通、餐點、娛樂、秩序，假日變成另一場勞動。

黃閎新指出，或許真正的放鬆，不一定是什麼都不做，也不必被行程填滿，而是問問自己：我現在最需要什麼？如果是睡一整天，那就安心睡；如果是安靜喝杯咖啡、滑手機、陪孩子玩一會，那也沒什麼不可以。

黃閎新補充，生活從來不是「要不要努力」，而是「努力的方向在哪裡」。能誠實看見自己的疲累、願意為自己留白，其實就是一種努力。

