健康網》吃15種藥害頭暈 醫談「整合醫療」與減少藥量法

〔健康頻道／綜合報導〕原本是為治療症狀，讓生活更健康的藥物，卻害自己頭暈、無力。這是怎麼回事？科博特診所院長劉博仁表示，門診中常遇到這樣的長輩：看了不同的科別、不同的醫師，每一次看診都得到新的處方，久而久之，家裡的藥袋越堆越高。有一位70多歲的先生，帶來一大袋藥給我看，竟多達15種。

藥不是吃越多越好 談「整合用藥」的重要性

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」表示，這位70多歲的個案告訴我：「我最近都覺得頭暈、沒力、走路不穩，是不是我老了？」劉博仁注意到裡面的藥物有：控制血壓的藥，有兩種是重複的；兩種助眠藥作用相似，胃藥、止痛藥、化痰藥、腸胃蠕動藥 交錯使用；甚至還有會互相影響效果的藥物。劉博仁總結，他不是老，而是：藥吃太多，造成身體負擔。

４原因產生「多重用藥」更不舒服

劉博仁表示，不少人像前面提到的案例，吃了多種功效重複的藥物，效果卻很差。這是因為：

1. 長者同時看多位醫師。

2. 每位醫師只看到「自己的病」，不一定看到整體。

3. 家中藥物未使用完就換新處方。

4. 親友間互相推薦藥、保健食品。

劉博仁表示，原本用來改善健康的藥，反而變成了造成不舒服、甚至跌倒、住院的原因。

「整合用藥」找出重複藥物 藥變少生活品質更好

在許多醫院與診所中，都有一種門診叫：「整合治療門診」或「藥物整合評估」。其目的不是讓你不吃藥，而是：找出重複的藥；找出會影響彼此效果、甚至衝突的藥；將藥物調整到最適合、最少、最安全的組合；降低頭暈、疲倦、跌倒等副作用風險。藥變少了，反而精神變好、體力變強、生活品質提高。

想把藥減到最少，可以怎麼做？請記住3個重點：

1. 不要自行停藥：有些藥物突然停，會造成血壓上升、心律不整、身體反彈。

2. 先讓醫生「全部看過」你正在服用的藥：看診時，把家裡的藥全部帶來（或拍照整理好），包括長期處方、診所拿的藥、保健食品、別人給的藥。

3. 跟醫生討論「能不能逐步減藥」：減藥是漸進的調整，每 2–4 週檢查一次，安全又有效。

劉博仁強調，藥物不是多就是好，重點是「剛剛好」。我們吃藥的目的不是「把症狀壓下去」，而是：讓身體恢復穩定、清晰、有力量；讓日子過得好，而不是靠藥過日子。如果你或家中長輩正在吃 5 種以上的藥物，你有權利、也有必要，和醫師討論：能不能整合用藥。「照顧好自己，從剛剛好的用藥開始。」

