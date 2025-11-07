自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》吃15種藥害頭暈 醫談「整合醫療」與減少藥量法

2025/11/07 16:28

科博特診所院長劉博仁強調，透過整合醫療，精準控制藥物用量，才能達到健康目的。藥物示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁強調，透過整合醫療，精準控制藥物用量，才能達到健康目的。藥物示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕原本是為治療症狀，讓生活更健康的藥物，卻害自己頭暈、無力。這是怎麼回事？科博特診所院長劉博仁表示，門診中常遇到這樣的長輩：看了不同的科別、不同的醫師，每一次看診都得到新的處方，久而久之，家裡的藥袋越堆越高。有一位70多歲的先生，帶來一大袋藥給我看，竟多達15種。

藥不是吃越多越好 談「整合用藥」的重要性

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」表示，這位70多歲的個案告訴我：「我最近都覺得頭暈、沒力、走路不穩，是不是我老了？」劉博仁注意到裡面的藥物有：控制血壓的藥，有兩種是重複的；兩種助眠藥作用相似，胃藥、止痛藥、化痰藥、腸胃蠕動藥 交錯使用；甚至還有會互相影響效果的藥物。劉博仁總結，他不是老，而是：藥吃太多，造成身體負擔。

４原因產生「多重用藥」更不舒服

劉博仁表示，不少人像前面提到的案例，吃了多種功效重複的藥物，效果卻很差。這是因為：

1. 長者同時看多位醫師。

2. 每位醫師只看到「自己的病」，不一定看到整體。

3. 家中藥物未使用完就換新處方。

4. 親友間互相推薦藥、保健食品。

劉博仁表示，原本用來改善健康的藥，反而變成了造成不舒服、甚至跌倒、住院的原因。

「整合用藥」找出重複藥物 藥變少生活品質更好

在許多醫院與診所中，都有一種門診叫：「整合治療門診」或「藥物整合評估」。其目的不是讓你不吃藥，而是：找出重複的藥；找出會影響彼此效果、甚至衝突的藥；將藥物調整到最適合、最少、最安全的組合；降低頭暈、疲倦、跌倒等副作用風險。藥變少了，反而精神變好、體力變強、生活品質提高。

想把藥減到最少，可以怎麼做？請記住3個重點：

1. 不要自行停藥：有些藥物突然停，會造成血壓上升、心律不整、身體反彈。

2. 先讓醫生「全部看過」你正在服用的藥：看診時，把家裡的藥全部帶來（或拍照整理好），包括長期處方、診所拿的藥、保健食品、別人給的藥。

3. 跟醫生討論「能不能逐步減藥」：減藥是漸進的調整，每 2–4 週檢查一次，安全又有效。

劉博仁強調，藥物不是多就是好，重點是「剛剛好」。我們吃藥的目的不是「把症狀壓下去」，而是：讓身體恢復穩定、清晰、有力量；讓日子過得好，而不是靠藥過日子。如果你或家中長輩正在吃 5 種以上的藥物，你有權利、也有必要，和醫師討論：能不能整合用藥。「照顧好自己，從剛剛好的用藥開始。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中