健康 > 心理精神

健康網》不只靠營養！ 研究：爸爸陪伴1小時 孩子專注力增3成

2025/11/10 20:13

藥師蔡佩玲表示，孩子6-12歲是大腦前額葉快速發展階段，也是學會自我控制、情緒調節的關鍵時期，據研究，爸爸的陪伴也是孩子專注力的穩定器；情境照。（圖取自freepik）

藥師蔡佩玲表示，孩子6-12歲是大腦前額葉快速發展階段，也是學會自我控制、情緒調節的關鍵時期，據研究，爸爸的陪伴也是孩子專注力的穩定器；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為孩子在家庭中有媽媽照顧生活起居與學習，一切都OK嗎？藥師蔡佩玲表示，根據國外研究發現，爸爸和孩子一起解題、玩遊戲，對於孩子的執行功能可提升逾2成；若每日陪伴孩子至少1小時，孩子的專注力甚至可提升達3成，顯示爸爸並非家庭配角，而是孩子專注力的穩定器。

蔡佩玲於臉書專頁「菜菜藥師 來一碟專注」發文表示，根據美國《Journal of Family Psychology》的研究發現，爸爸的陪伴與孩子的注意力發展，呈顯著正相關。該研究的伊利諾大學團隊追蹤512對親子3年，結果震驚所有人：陪孩子互動超過1小時的爸爸，其孩子在專注力與自我控制的測驗上，平均高出28-35%。

此外，該研究也發現以下3個關鍵數據：

●爸爸每天陪伴≥60分鐘→孩子專注力提升32%。

●爸爸與孩子一起解題、玩遊戲→孩子執行功能提升27%。

●情緒回饋多的爸爸→孩子穩定度提升29%。

蔡佩玲說，根據研究結果可知，爸爸不是配角，而是孩子專注力的穩定器。但在現實生活裡，太多爸爸錯過這個「黃金陪伴期」。孩子6-12 歲時，是大腦前額葉快速發展階段，也是學會自我控制、情緒調節的關鍵時期。此時候若爸爸太忙，或者太常不在家，媽媽就會越焦慮，孩子也會越坐不住，最後成了一場「誰都疲憊，沒有人是贏家」的惡性循環。

《內經》說：「父精母血，化生之本。」中醫則認為，父親的陽氣代表行動力與定心神。蔡佩玲表示，現代研究也證實，父親的互動能穩定孩子的多巴胺系統，讓孩子專注、情緒與學習更平衡。

蔡佩玲進一步說，也許孩子不是注意力不足，只是太久沒有被爸爸溫柔陪伴。所以，建議爸爸們可嘗試做看看以下3件小事，也許會發現孩子變得更專注，也更親近你：

●每天20分鐘「無手機」陪伴時光。

●用「一起想辦法」取代「快去做」。

●即使只有短短半小時，也要專心地在場。

