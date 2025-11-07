自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

新技術助攻腦部治療！微型電子晶片可植入大腦實施電刺激

2025/11/07 15:39

1項研究開發出能植入大腦的微型電子晶片，可能有助於治療腦部疾病，同時消除手術相關的風險和費用。圖為示意圖。（圖取自freepik）

1項研究開發出能植入大腦的微型電子晶片，可能有助於治療腦部疾病，同時消除手術相關的風險和費用。圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大腦在我們的生命中扮演不可或缺的角色，因此如何治療腦部相關疾病成為重要課題。最近1項研究開發出能植入大腦並進行電刺激的微型電子晶片，有望幫助治療腦部疾病，同時消除手術相關的風險和費用。

根據美國麻省理工學院官網的報導，該研究發表於自然．生物技術期刊上。麻省理工學院研究人員開發出微型無線生物電子裝置，該裝置可穿過人體循環系統，自主植入大腦目標區域，從而進行精準治療。

設備自行植入目標區域後，臨床醫生或研究人員可使用發射裝置（external transmitter）提供近紅外光形式的電磁波，為該技術供電並實現對神經元的電刺激。

研究人員對小鼠進行實驗，結果顯示注射進小鼠體內的微型植入物無需人工引導，即可進行識別並到達特定大腦區域。到達目的地後，它們可以透過無線方式供電，從而對目標區域進行精確電刺激。這種被稱為神經調控的刺激方法，有望用於治療腦腫瘤以及阿茲海默症等疾病。

因這些電子設備在注射前已與活體生物細胞融合，因此不會受到人體免疫系統的攻擊，且能夠穿過血腦屏障而不破壞其完整性，維持血腦屏障對大腦的關鍵保護作用。

另外這些電子設備體積小巧，所以能夠與神經元共存，不會造成有害影響。研究人員透過一系列生物相容性測試確定，該設備可以安全整合到神經元中，而不會影響認知或腦部活動。

麻省理工學院媒體實驗室和神經生物工程中心AT&T（美國大型電信公司）職業發展副教授、奈米控制生物追蹤實驗室負責人、該研究資深作者薩卡爾（Deblina Sarkar）表示，腦植入通常需要數十萬美元的醫療費用和風險較高的手術，但此技術有可能透過消除手術需要，讓所有人都能獲得治療性腦植入。

薩卡爾實驗室目前正致力於開發該技術，以治療包括腦癌、阿茲海默症和慢性疼痛在內的多種疾病。薩卡爾指出，該技術除了可用於治療多種腦部疾病和精神疾病外，未來還可以擴展到身體的其他部位。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中