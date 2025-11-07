新技術助攻腦部治療！微型電子晶片可植入大腦實施電刺激

1項研究開發出能植入大腦的微型電子晶片，可能有助於治療腦部疾病，同時消除手術相關的風險和費用。圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大腦在我們的生命中扮演不可或缺的角色，因此如何治療腦部相關疾病成為重要課題。最近1項研究開發出能植入大腦並進行電刺激的微型電子晶片，有望幫助治療腦部疾病，同時消除手術相關的風險和費用。

根據美國麻省理工學院官網的報導，該研究發表於自然．生物技術期刊上。麻省理工學院研究人員開發出微型無線生物電子裝置，該裝置可穿過人體循環系統，自主植入大腦目標區域，從而進行精準治療。

請繼續往下閱讀...

設備自行植入目標區域後，臨床醫生或研究人員可使用發射裝置（external transmitter）提供近紅外光形式的電磁波，為該技術供電並實現對神經元的電刺激。

研究人員對小鼠進行實驗，結果顯示注射進小鼠體內的微型植入物無需人工引導，即可進行識別並到達特定大腦區域。到達目的地後，它們可以透過無線方式供電，從而對目標區域進行精確電刺激。這種被稱為神經調控的刺激方法，有望用於治療腦腫瘤以及阿茲海默症等疾病。

因這些電子設備在注射前已與活體生物細胞融合，因此不會受到人體免疫系統的攻擊，且能夠穿過血腦屏障而不破壞其完整性，維持血腦屏障對大腦的關鍵保護作用。

另外這些電子設備體積小巧，所以能夠與神經元共存，不會造成有害影響。研究人員透過一系列生物相容性測試確定，該設備可以安全整合到神經元中，而不會影響認知或腦部活動。

麻省理工學院媒體實驗室和神經生物工程中心AT&T（美國大型電信公司）職業發展副教授、奈米控制生物追蹤實驗室負責人、該研究資深作者薩卡爾（Deblina Sarkar）表示，腦植入通常需要數十萬美元的醫療費用和風險較高的手術，但此技術有可能透過消除手術需要，讓所有人都能獲得治療性腦植入。

薩卡爾實驗室目前正致力於開發該技術，以治療包括腦癌、阿茲海默症和慢性疼痛在內的多種疾病。薩卡爾指出，該技術除了可用於治療多種腦部疾病和精神疾病外，未來還可以擴展到身體的其他部位。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法