健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

一早流鼻水、鼻塞害失眠？醫：不是感冒！是「過敏性鼻炎」

2025/11/07 15:16

不少孩子幾乎每天早晨一起床，就開始連續打噴嚏、流鼻水，甚至鼻塞到睡不好，北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任徐欣健，自己遇到不少家長焦急詢問「為什麼吃藥都不會好？」其實，這些症狀往往並不是病毒感染，而是「過敏性鼻炎」。（圖取自freepik）

〔記者孫唯容／台北報導〕不少孩子幾乎每天早晨一起床，就開始連續打噴嚏、流鼻水，甚至鼻塞到睡不好，北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任徐欣健，自己遇到不少家長焦急詢問「為什麼吃藥都不會好？」其實，這些症狀往往並不是病毒感染，而是「過敏性鼻炎」，這是一種因免疫系統對環境中常見物質，如塵蟎、灰塵、寵物皮屑、花粉等過度反應，而造成的慢性疾病。

徐欣健說，過敏性鼻炎和感冒最大的不同點在於，感冒通常一到兩週就會痊癒，但過敏性鼻炎卻可能反覆發作，甚至一年四季都困擾。臨床上常見的症狀包括，打噴嚏、流鼻水、鼻塞；鼻子或眼睛搔癢；長期鼻塞導致嘴巴呼吸、晚上打鼾；白天注意力不集中、學習表現受影響，有些孩子甚至因為長期揉鼻子，鼻樑出現橫紋或出現黑眼圈，這些都是「過敏小特徵」。

徐欣健指出，鼻過敏也常和氣喘、異位性皮膚炎等過敏性疾病一起出現，被稱為「過敏三兄弟」。若沒有妥善控制，鼻過敏甚至可能增加氣喘發作的風險，對健康造成更大威脅，診斷過敏性鼻炎並不複雜，醫師會依據病史、臨床症狀進行判斷，有時也會建議進一步做「過敏原檢測」以幫助了解孩子對哪些物質特別敏感。

徐欣健強調，治療鼻過敏並不是單靠藥物，而是需要「環境控制」和「醫療介入」並行。需注意減少塵蟎：使用防蟎寢具、定期清洗床單被套、避免毛絨玩具堆積。並降低降低灰塵與刺激物，保持室內通風，減少菸害與香氛等刺激源。同時注意意氣候變化

徐欣健說，不過症狀明顯影響生活或學習時，藥物治療就成為必要的選擇。常見的藥物包括抗組織胺，可以減輕打噴嚏、流鼻水與搔癢，或是鼻噴劑（類固醇噴鼻劑），血管收縮劑型鼻噴劑通常建議短期使用，切勿連續使用超過一個星期。對於症狀嚴重、藥物控制效果不佳的孩子，可考慮「免疫治療」。透過長期且規律接觸少量過敏源，來訓練免疫系統降低過度反應，從而改善過敏體質。雖然療程需持續數年，但能帶來長期的改善。

