健康網》肺阻塞傷肺更傷心 5大策略防惡化 戒「它」最關鍵

國健署說，慢性下呼吸道疾病包含慢性阻塞性肺病和氣喘，長年位居我國十大死因之一，9成肺阻塞患者具高風險因子，其中6成也合併有心血管問題；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著人口老化與空污狀況日益加劇，肺阻塞已被世界衛生組織列為全球第4大死因。國民健康署指出，肺阻塞（COPD）不只是「肺的病」，更是會「傷心」的疾病，呼籲應落實戒菸、規律使用吸入劑、疫苗接種、肺復原、營養補充等5大預防關鍵，尤其戒菸可顯著改善呼吸道症狀、提升肺功能，並降低心血管疾病的發生風險，應作為肺阻塞照護的核心策略之一。

國健署於臉書專頁與網頁發文表示，慢性下呼吸道疾病包含慢性阻塞性肺病和氣喘在內，長年位居我國十大死因之一，且根據衛福部113年統計，造成超過6,000人死亡。另，根據最新國內普查，9成肺阻塞病人具有高風險因子，其中6成同時合併有心血管問題。曾有肺阻塞急性惡化的病人，心血管事件風險提升4.6倍，未來一年中重度惡化風險也增加3倍，顯示預防惡化與共病風險刻不容緩。

請繼續往下閱讀...

對此，國民健康署與台灣胸腔暨重症加護醫學會也呼籲，應落實以下5大預防惡化重點，有助穩定病程、遠離致命危險：

●戒菸。

●規律使用吸入劑。

●疫苗接種。

●肺復原。

●營養補充。

國健署也特別強調，5大抗惡化預防策略首重戒菸，不僅有助改善呼吸道不適症狀、增強肺功能，也可讓心血管疾病的發生風險下降，達到保肺又護心的目的。也因此，戒菸應作為肺阻塞照護的主要策略之一。除此之外，亦可透過肺阻塞自我評估問卷（Pulmonary disease Uncover More cases Assement，簡稱PUMA）檢視，以期早期發現、早期治療。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

國健署表示，肺阻塞5大抗惡化策略首重戒菸，不僅有助改善呼吸道不適症狀、增強肺功能，也可讓心血管疾病的發生風險下降。（法新社）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法