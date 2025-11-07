限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》肺阻塞傷肺更傷心 5大策略防惡化 戒「它」最關鍵
〔健康頻道／綜合報導〕隨著人口老化與空污狀況日益加劇，肺阻塞已被世界衛生組織列為全球第4大死因。國民健康署指出，肺阻塞（COPD）不只是「肺的病」，更是會「傷心」的疾病，呼籲應落實戒菸、規律使用吸入劑、疫苗接種、肺復原、營養補充等5大預防關鍵，尤其戒菸可顯著改善呼吸道症狀、提升肺功能，並降低心血管疾病的發生風險，應作為肺阻塞照護的核心策略之一。
國健署於臉書專頁與網頁發文表示，慢性下呼吸道疾病包含慢性阻塞性肺病和氣喘在內，長年位居我國十大死因之一，且根據衛福部113年統計，造成超過6,000人死亡。另，根據最新國內普查，9成肺阻塞病人具有高風險因子，其中6成同時合併有心血管問題。曾有肺阻塞急性惡化的病人，心血管事件風險提升4.6倍，未來一年中重度惡化風險也增加3倍，顯示預防惡化與共病風險刻不容緩。
請繼續往下閱讀...
對此，國民健康署與台灣胸腔暨重症加護醫學會也呼籲，應落實以下5大預防惡化重點，有助穩定病程、遠離致命危險：
●戒菸。
●規律使用吸入劑。
●疫苗接種。
●肺復原。
●營養補充。
國健署也特別強調，5大抗惡化預防策略首重戒菸，不僅有助改善呼吸道不適症狀、增強肺功能，也可讓心血管疾病的發生風險下降，達到保肺又護心的目的。也因此，戒菸應作為肺阻塞照護的主要策略之一。除此之外，亦可透過肺阻塞自我評估問卷（Pulmonary disease Uncover More cases Assement，簡稱PUMA）檢視，以期早期發現、早期治療。
☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應