羅大佑憶醫師實習辛苦回憶 贈長庚千張黑膠唱片

資深音樂人羅大佑致贈千張黑膠唱片給長庚醫院，長庚決策委員會主委程文俊代表董事長王瑞慧回贈感謝狀。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕林口長庚醫院配合明（2026）年創院50週年，邀請兼具醫師背景的資深音樂人羅大佑創作院歌；羅大佑也慷慨捐贈最新專輯「季春四望夜雨愁」黑膠唱片一千張。長庚醫院今（7）日中午舉辦音樂分享會，羅大佑致詞時也提到，來到長庚感覺回到以往在台北市立仁愛醫院實習的情景，要幫病人打針、寫病歷，還要跑來跑去，哪時候沒有電腦忙得不得了，也感受到醫護人員偉大。

捐贈活動桃園長庚轉運站國際會議中心三樓會議廳舉行，會中由羅大佑將親筆簽名版黑膠唱片贈予長庚醫院，長庚醫院決策委員會主委程文俊代表接受，程文俊也代表董事長王瑞慧回贈感謝狀，隨後羅大佑也以導讀方式，帶領現場來賓聆聽雨夜落花、望青春風、月夜愁眠、四季戀紅等單曲。

羅大佑說，「季春四望夜雨愁」專輯主要取自鄧雨賢望春風、四季紅等膾炙人口的曲目，鄧雨賢的歌曲可說是歷久彌新，跨越時代、越陳越香。透過今天的音樂饗宴，每首單曲都有背景故事，例如望春風講的是少女思戀戀人的故事，而月夜愁眠則講的是單身男性孤獨地在台北市中山南路的故事。

這場音樂會包含包括王瑞慧、程文俊與醫院主管同仁都到場聆聽，羅大佑重新詮釋鄧雨賢的老歌，也讓醫護人員難得放下手邊工作，感受鄧雨賢音樂迷人的魅力。

資深音樂人羅大佑致贈千張黑膠唱片給長庚醫院，由長庚決策委員會主委程文俊代表接受。（記者謝武雄攝）

