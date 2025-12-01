自由電子報
健康網》中醫看「自律神經失調」2類型緩解有方

2025/12/01 20:45

不少人飽受自律神經失調所苦。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多少聽過「自律神經失調」，卻不大知道是什麼狀況。以中醫角度來看，自律神經失調是因為陰陽失調，若長期高壓

中醫師邵禹豪在臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」說明，「自律神經失調」的第一種狀況，是交感神經過亢，導致容易焦躁、失眠，腦袋無法正常關機。在生活突發狀況極多的工作者容易出現，導致身體長期處於備戰狀態而無法放鬆，進一步導致「肝鬱氣滯」，心火、肝火也會逐漸變旺盛。這時會透過疏肝解鬱，或是清降火氣的方式治療。

第二種，是副交感神經過亢。邵禹豪表示，這導致容易疲勞、情緒低落，生活怎麼樣也提不起勁。從中醫理論來說，常以「陽虛」、「氣虛」或是「氣血兩虛」的狀態顯現。人體若陽氣虛衰，無法正常布散全身，便會覺得全身沒有能量，難以支撐日常的任何作為，動輒疲勞無力，此外也容易出現怕冷、性慾低落的現象。這時會補益陽氣，補血等方式治療。

邵禹豪表示，上述兩類的治療，可說是完全相法，單純判斷出自律神經失調，並無法指導中醫該如何拿捏處方。中醫的體系架構中，與自律神經失調有關的臟腑、經絡、疾病很多，舉凡心、肝、脾，鬱證、臟躁、百合病、不寐、驚悸怔忡皆有關。

邵禹豪表示，自律神經失調的中醫第一性原理，就是陰陽失調，交感神經偏向屬陽的特性，主動態而能興奮、產熱；副交感偏向陰的特性，主靜態而能抑制、降溫，而失調的本質就是陰陽的平衡被打破。

邵禹豪表示，如果長時間處於高壓的環境，為了維持高度的輸出力，人體會以陽亢的失衡態，氣機被加壓，也往往合併出現肝鬱的狀態，因此常用到疏肝、降火來平衡。若本身的氣血能量不足，或上續的消耗狀態維持太久，人體會進入虛性的失衡態，氣血無法支撐日常生活，因此常用補氣、補血來糾正。

然邵禹豪表示，人體是複雜的，處在兩者之間的狀態也非常多見，和少陽、少陰等樞轉的臟腑經絡有關。少陽少陰是人體的樞轉中心，少陽主氣的樞轉、少陰主血的樞轉，兩者需要相甫相成，流動性才能正確抱持，陰陽才會平衡。治療樞轉的問題，除了疏通氣機之外，疏通血流（活血）也非常重要。

臨床上用來治療這類問題的方很多，以前有些醫家把調節自律神經和小柴胡湯、逍遙散畫上等號，我認為這是有點可惜的，但確實兩個方在這類疾病，有一定的用途。一些難治型的自律神經症狀，最近觀察到「血府逐瘀湯」也有不錯的用途，不過前提是要觀察到有無血瘀態的出現。

