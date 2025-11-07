自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

竹縣推動老人獨立倡導服務 獲優良縣市政府獎

2025/11/07 14:00

新竹縣政府（左2）獲頒優良縣市政府講。（取自竹縣官網）

新竹縣政府（左2）獲頒優良縣市政府講。（取自竹縣官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今（2025）年推動老人獨立倡導服務方案，到今年9月底，縣內19家老人福利機構全部跟縣府簽訂獨立倡導關懷計畫合作意向書外，已實際媒合34名倡導（關懷）人進入其中17家機構服務，服務達1676人次。2023年到2025年倡導期間更協助處理了23件中度倡導案件，所以榮獲「2025高齡者權益維護與實踐暨老人獨立倡導年度成果」的優良縣市政府獎。

另外，陳新媛、朱鳳玉、翁芬嬌3人則獲優良倡導人獎肯定，而位於竹東的財團法人台灣省天主教會新竹教區附設新竹縣私立長安老人養護中心則捧回優良業務合作機構獎。

縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣從2023年起推動「老人福利機構獨立倡導關懷計畫」，委託財團法人雙福社會福利慈善事業基金會協力執行，透過方案社工設計課程與專業培訓機制，培育倡導關懷人。倡導（關懷）人發揮類似家屬的角色進入縣內老人福利機構，關懷無家屬或家庭支持功能較弱的長輩，成為長輩和機構間的橋梁。

以某名江姓長輩為例，他曾是名美術教師，擅長以畫筆描繪光影。然而中風卻讓他語言和手腳靈活度嚴重受損。倡導人跟江老師初見時，只見江老師靜靜坐在輪椅上，雙手只能微微顫動。倡導關懷人與機構共同討論後，用移動瓶蓋作為溝通和復健手段，當詢問生活需求時，江老師便以移動瓶蓋回應，用這樣的小互動，逐步回復江老師自信與肌力。如今，江老師已能再次拾起畫筆創作。

全國各縣市贏得優良倡導人獎的倡導關懷人們大合影。（取自竹縣府官網）

全國各縣市贏得優良倡導人獎的倡導關懷人們大合影。（取自竹縣府官網）

新竹縣竹東長安老人安養院（左1）、縣府代表（左2）以及翁芬嬌（左3）等3名手拿獎牌的獲獎優良倡導人大合影慶賀。（取自竹縣府官網）

新竹縣竹東長安老人安養院（左1）、縣府代表（左2）以及翁芬嬌（左3）等3名手拿獎牌的獲獎優良倡導人大合影慶賀。（取自竹縣府官網）

