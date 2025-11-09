自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》養出腸道好菌助好眠 5大營養素修復黏膜、降發炎

2025/11/09 06:27

營養師薛曉晶表示，堅果、南瓜籽等食材中所含的鋅與鎂，是代謝酵素和修復腸道屏障的重要元素，補充可護腸道，進而幫助睡眠；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶表示，堅果、南瓜籽等食材中所含的鋅與鎂，是代謝酵素和修復腸道屏障的重要元素，補充可護腸道，進而幫助睡眠；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是老是覺得越累越難睡、躺下就清醒？營養師薛曉晶表示，國外研究證實，好睡眠的秘訣藏在你的腸道裡！腸道是「第二大腦」，它主宰消化，更影響褪黑激素與血清素這2種關鍵睡眠荷爾蒙的分泌。日常飲食建議補充膳食纖維、Omega-3脂肪酸、益生菌與發酵食品、多酚與花青素、鎂與鋅等關鍵營養素，可發揮修復腸道黏膜、降低發炎反應等作用，讓腸道菌相更穩定，大腦也更易進入睡眠。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文提及，根據2021年刊登於《Sleep》的研究指出，腸道菌群透過腸腦免疫軸（brain-gut-immune axis）影響睡眠週期，特別是在老年階段更明顯。而2024年《Nutrients》的系統性回顧更發現，攝取益生元與水溶性膳食纖維能改善腸道菌相，減少睡眠障礙發生率。也就是說，當腸道好菌夠多、發炎狀況減少，大腦就更容易進入放鬆狀態，幫助深層睡眠。

想睡得好，先顧腸道！薛曉晶建議，可試著每天吃點秋葵、黑木耳、燕麥或奇亞籽飲品，這些食物富含水溶性纖維，可幫助腸道菌生長、穩定血糖、平衡神經傳導；腸道穩定的情況下，夜晚也能睡得安穩。

此外，薛曉晶也曾於粉專發文分享，想幫腸道菌找回最佳狀態，建議掌握以下5種關鍵營養素：

膳食纖維：益菌的超級燃料，每日25-30克能促進短鏈脂肪酸生成，保護腸壁完整，讓腸道更強韌。

Omega-3脂肪酸：有效降低腸道發炎反應，維護菌相穩定性，是腸道健康的守護者。

益生菌與發酵食品：提供豐富的活性菌群，直接增進腸道菌相多樣性，打造健康堡壘。

多酚與花青素：這些天然抗氧化劑能抑制壞菌，修復受損的腸道黏膜；日常可多吃莓果、綠茶、葡萄皮。

鎂與鋅：代謝酵素和腸道屏障修復的重要元素，在堅果、豆腐和南瓜籽等食材中都能找到，可說是維護腸道健康的幕後英雄。

