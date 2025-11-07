自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

馬祖10月食品抽驗 1文旦驗出殘留農藥！洗菜很簡單

2025/11/07 14:03

連江縣衛生局10月抽檢傳統市場與超市，共檢驗23件食品，僅驗出1件文旦有殘留農藥。（連江縣衛生局提供）

連江縣衛生局10月抽檢傳統市場與超市，共檢驗23件食品，僅驗出1件文旦有殘留農藥。（連江縣衛生局提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江衛生局10月至傳統市場和超市等販售通路做食品抽驗，共抽驗23件產品；連江縣衛生局長陳美金指出，檢驗結果顯示，23件食品抽檢中，有1件文旦農藥殘留不符規定，衛生局通知業者訪談後，將文旦被驗出殘留農藥，移交基隆市衛生局做後續處理，其他22件食品合格通過。

陳美金說，包括檢查蔬果農藥殘留12件、檢驗養殖虱目魚、黃魚的動物用藥各1件，共2件、檢驗水產品（淡菜）的重金屬1件、檢驗花生、杏仁果製品的真菌毒素（黃麴毒素）5件、檢驗日本進口食品的放射性物質（放射性核種）3件；僅抽檢的文旦有殘留農藥。

衛生局提醒，農藥殘留難以從外觀分辨，若想吃得更安心，建議選購當季盛產的蔬果，不僅新鮮實惠，也能減少農藥使用量。購買時，應優先選擇信譽良好的店家，或標有「3章1Q」標誌的農產品，這些產品皆經過自主管理與驗證查核，品質更有保障，也可追溯來源。

衛生局也提供蔬菜清洗小撇步，民眾先去除蔬菜外葉與根部、沖掉泥沙後，浸泡約10至20分鐘，再以流動清水再沖洗2至3次，且烹調時建議開著鍋蓋炒菜，讓蒸氣幫助揮發、帶走部分殘留農藥，吃得更安心又健康。民眾若有食品安全疑問或消費問題，歡迎電洽連江縣衛生局食藥暨綜合科 （0836）22095分機轉8881、8885。

