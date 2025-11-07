高雄加入全球長壽城市計畫 施振榮：150歲是目標

高雄市長陳其邁與國際創新長壽社董事長施振榮代表簽署備忘錄。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市為六都平均壽命最低城市，高市府今（7）日宣布參與全球長壽城市計畫，國際創新長壽社（TICA）董事長施振榮當場喊出「呷百二」不是問題，150歲是一個目標了。高雄市長陳其邁表示，高雄加入全球一百個長壽城市計畫，希望透過各國家及地區經驗累積與分享，並由AI將不同的資訊做有效整合，讓每個人健康的長壽。

根據內政部「112年簡易生命表」，112年國人的平均壽命為80.23歲，其中男性76.94歲、女性83.74歲，值得注意的是，平均壽命呈現自北而南遞減的情形。英國國家長壽創新研究中心（NICA）與國際創新長壽社（TICA）推動長壽城市，陳其邁響應，今與施振榮簽署全球長壽城市計畫備忘錄。

施振榮致詞說，既然要活那麼久，又要健康，就是一個很重大的議題，必須未雨綢繆面對；他指出，科技會扮演很重要的角色，尤其台灣是科技島，也是創新矽島、東方矽文明的發想地，人類的文明，未來長壽社會是很重要的一個現象，所以台灣應該對世界做出更具體的貢獻，不能只靠科技，城市長壽使城市文明，希望在陳市長帶領下，大家一起做人類表率。

陳其邁表示，健康的定義是生理的、心理的及社會的安寧狀態等等，涵蓋範圍非常廣泛，大家都以為年紀大的人最大的挑戰是癌症、三高等，其實長輩最大挑戰就是憂鬱症，或者是在整個心理的調適，這通常會被忽略掉；他強調，長照3.0將以前的長照的照顧，往前推到預防失能，這是非常重要的。

陳其邁以「抽菸會不會得肺炎？」為例，每個國家、區域原因不同，以前做流行病學調查，常常都是一個一個國家做，但這些資料無法彼此流通，或整合所有資料做全球系統性分析，因為當時沒有AI，電腦算力不夠快，因此全球長壽城市平台非常重要。

高雄市參與全球長壽城市計畫，期望透過科技讓大家健康「呷百二」。（記者洪臣宏攝）

