健康網》名人婚變案 醫：愛崩解身心警戒防衛狀態

〔健康頻道／綜合報導〕近期王子邱勝翊遭男模特兒范姜彥豐指控介入前啦啦隊成員「粿粿」江瑋琳的婚姻。范姜彥豐近日協議離婚，然他則怒控粿粿與邱勝翊婚內出軌，並錄影片說明。

精神科醫師楊聰財表示，當范姜彥豐在鏡頭前訴說「全身發抖、心悸、失眠、吃不下」時，不只是情緒的崩潰，而是一場全身系統性的創傷反應。伴侶出軌對人類而言，是最深層信任被摧毀的事件之一。愛情關係中，安全依附與情感連結被視為心理穩定的基礎，一旦崩解，身心都會陷入強烈的警覺與防衛狀態。

這種反應並非矯情，而是大腦杏仁核與壓力系統（HPA軸）被劇烈啟動的自然生理反應。身體會釋放大量腎上腺素與皮質醇，導致心悸、失眠、肌肉緊繃與腸胃失調。

創傷壓力反應：不只是「難過」，而是一場內在戰爭

面對伴侶背叛，常見的反應屬於創傷後壓力反應（PTSR），若持續超過一個月未緩解，甚至會發展成創傷後壓力障礙（PTSD）。

心理症狀可能包括：

●反覆回想外遇畫面，甚至在夢中重現。

●對任何與對方相關的刺激出現逃避或過度防衛。

●情緒極端波動、焦慮、恐慌、麻木。

●自我懷疑與價值崩解，覺得「是不是我不夠好」。

這些現象若未被理解與照顧，會讓人長期陷入自責、羞恥與孤立的漩渦，進一步削弱免疫力與生活功能。

生理層面的警訊：當身體也在替心說話

背叛的痛，不僅發生在心理層面。許多人在事件後出現嚴重的身體症狀：睡眠障礙、夜驚與噩夢；食慾劇變、胃部不適；心跳加快、手抖、出汗；頭痛、胸悶、免疫力下降。

這些都是自律神經失調的警訊。若長期忽略，可能演變為慢性焦慮症或憂鬱症。因此，當身體「大聲抗議」時，必須視為創傷的延伸，而非單純的病痛。

何時該尋求專業協助？六大就醫警訊

若出現以下狀況，就表示創傷反應已超出自我調節能力，需要立即尋求精神科或臨床心理師的幫助：

1. 持續無法上班、進食或照顧自己。

2. 反覆出現絕望或自殺念頭。

3. 嚴重失眠，即使使用助眠劑仍無效。

4. 出現暴力衝動或自殘念頭。

5. 過度依賴酒精、藥物或菸品以麻痺情緒。

6. 憂鬱、焦慮或恐懼持續兩週以上未緩解。

求助並非軟弱，而是一種「自我保護的勇氣」。專業治療能協助個體重新整合破碎的經驗，重建安全感與生活秩序。

心理修復的第一步：允許自己悲傷

當信任崩毀時，人們往往急著壓抑痛苦，但心理療癒的起點是允許感受。悲傷、憤怒、羞恥、失落，都是情緒自然的波動。若強迫自己「趕快走出來」，反而可能造成更深層的情緒壓抑與身體症狀。

心理師建議，可以透過書寫、哭泣、藝術創作或正念冥想，讓情緒有出口。當悲傷被看見與接納，內在的修復力量才會開始運作。

社會支持的力量：被理解是最好的止痛藥

在創傷中，孤獨是最具殺傷力的毒藥。與信任的朋友、家人或支持團體連結，是情緒修復的重要資源。傾訴能釋放壓抑的壓力，但也需設定界線，避免反覆重提創傷細節而陷入循環痛苦。

社會支持不只是聆聽，更是一種提醒：「你仍被愛、被看見、被需要」。這種被連結的感覺，是重新建立自我價值與生活重心的關鍵。

環境調整與自我照顧：給心靈喘息的空間

當生活環境充滿過去的記憶時，短暫脫離現場是一種療癒。例如搬離共同住所、旅行或重塑居家空間。

重新布置房間、換一盞燈、種一盆植物，都是象徵「我開始重新生活」。

此外，穩定的飲食、規律的運動、陽光曝曬與足夠睡眠，能幫助大腦重新校正壓力系統，促進血清素與多巴胺分泌，帶來生理上的穩定。

靈性療癒：在破碎中尋找新的意義

靈性層面並非宗教限定，而是一種對生命意義的追尋。背叛雖痛，但也可能成為自我覺醒的契機。當一段關係結束，生命往往在問我們：「你要如何重新定義愛與自己？」

許多人透過冥想、祈禱、閱讀經典、或與自然連結，重新感受「存在本身的價值」。這種靈性復原讓人從「被害者」轉為「自我療癒者」，在破碎中找到成長的方向。

重建信念與自我價值：從懷疑到自愛

背叛常讓人失去信任與安全感，但真正的療癒，不是重建對他人的信任，而是重建對自己的信任。告訴自己：「我值得被誠實相待，我值得被愛」。學習自我同情，把自己視為受傷的孩子，用理解而非批判的眼光對待自己。當自我價值被重新建立，痛苦就會逐漸轉化為力量。

從崩潰到重生：讓愛回到自己身上

婚姻破裂是一場靈魂的震盪，但它也可能是重生的開始。當你能在廢墟中重拾尊嚴、在眼淚中看見真實、在孤單中學會愛自己，痛苦就不再只是毀滅，而是一種蛻變。創傷需要被正視，而非隱忍。唯有勇敢面對、尋求支持、重建生活，才能讓愛重新流動，讓心再次平靜。

楊聰財表示，面對背叛，沒有人能全身而退。那是一場身心靈的風暴。但風暴過後，若願意面對、願意療癒、願意重新愛自己，人生的路依然能延伸出新的方向。因為真正的勇氣，不是從未被傷害，而是受過傷後，依然選擇相信愛與光。

