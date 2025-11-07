自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》手腳冰冷、易上火？ 2族群立冬這樣補禦寒又強身

2025/11/07 17:13

中醫師王大元指出，每個人體質不同，立冬進補方式也應視情況調整；飲食補對、補得剛剛好，才能為來年健康打下好基礎。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕今（7）日時序進入24節氣的立冬，寒意漸濃，不僅需要注意保暖，調養身體也成為換季關鍵重點之一。中醫師王大元指出，天氣一冷，身體也跟著慵懶，中醫說：「冬令進個補，來年打老虎。」不過，每個人體質不同，進補方式也應視情況調整。舉例來說，手腳冰冷的人適合溫補、口乾舌燥者則適合平補；飲食補對、補得剛剛好，才能為來年健康打下好基礎。

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文表示，入冬後，最需要給自己一份溫暖的照顧。冬天補得好，不僅能禦寒強身，也能健康迎接來年。但進補可不是吃越補就越好，由於體質不同，進補的方式也要因人而異，並針對2族群提出以下建議：

怕冷、手腳冰冷的人：可以選擇溫補的食材，例如：當歸、生薑、紅棗、黃耆、枸杞、黑糖等，煮成藥燉排骨湯、羊肉爐、燒酒雞或黑糖薑母茶，從裡到外都暖起來。

容易上火、口乾舌燥的人：不適合太熱性的補法，反而要用平補方式，如山藥、蓮子、百合銀耳湯或四神湯，滋潤養陰又不燥熱。

此外，王大元提及，中醫常說：「冬不藏，春必病。」但「藏」並不等於「關機」，而是生活習慣也要記得「冬藏」。如果最近覺得懶懶的、不想活動，別擔心，這是身體在提醒你該「補藏」。尤其立冬之後陽氣漸收，身體需要休息與保暖，記得早睡晚起、多喝溫水、多曬太陽，讓氣血慢慢地流動，才是最好的「補」。

王大元強調，進補不是比誰的湯更補，而是比誰補得更剛好。選對補法，就像找到一件溫暖的外套，剛好包住身體的需求，不多也不少的守護健康。

