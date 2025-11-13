健康網》男性壓力大傷生育！ 人工受孕新科技助攻找回好精子

食藥署指出，現代生活中的飲食習慣、作息、壓力與環境污染，都可能是影響男性生殖健康的關鍵因素；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣面臨嚴重少子化問題，不僅有民眾選擇不生，也有部分人存在較難受孕的情況。隨著輔助生殖技術的進步，部分不孕問題得以改善，但男性不孕議題也因此受到更多關注。研究顯示，男性精子品質（包括數量、濃度與活動力）持續下降，而現代生活中的飲食習慣、作息不規律、壓力累積與環境污染，皆可能是影響男性生殖健康的關鍵因素。

技術革新，助攻人工受孕成功率

為因應男性不孕症的挑戰，新的精子篩選技術應運而生。傳統篩選方法（如離心法）因精子本身脆弱，往往純化效果不佳，且流程繁瑣耗時，可能影響人工受孕成功率。相較之下，「精子篩選器」利用薄膜篩選及精子上游特性，有效剔除活力不足或形態異常的精子，保留高品質健康精子。其操作簡便且耗時更短，不僅降低對精子的損傷，也有助於提升人工受孕療程成功率，為有生育需求的家庭帶來更多希望。

食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒，若有人工受孕需求，建議先與醫師充分溝通自身健康狀況與生活習慣，讓醫師評估並選擇最適合的精子篩選方法，並遵守醫事人員告知之注意事項，才能提升人工受孕成功率。如欲查詢精子篩選器的許可證資訊，可至食藥署網站「醫療器材許可證資料庫」項下查詢。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1051期

