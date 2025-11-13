自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性壓力大傷生育！ 人工受孕新科技助攻找回好精子

2025/11/13 13:39

食藥署指出，現代生活中的飲食習慣、作息、壓力與環境污染，都可能是影響男性生殖健康的關鍵因素；情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署指出，現代生活中的飲食習慣、作息、壓力與環境污染，都可能是影響男性生殖健康的關鍵因素；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣面臨嚴重少子化問題，不僅有民眾選擇不生，也有部分人存在較難受孕的情況。隨著輔助生殖技術的進步，部分不孕問題得以改善，但男性不孕議題也因此受到更多關注。研究顯示，男性精子品質（包括數量、濃度與活動力）持續下降，而現代生活中的飲食習慣、作息不規律、壓力累積與環境污染，皆可能是影響男性生殖健康的關鍵因素。

技術革新，助攻人工受孕成功率

為因應男性不孕症的挑戰，新的精子篩選技術應運而生。傳統篩選方法（如離心法）因精子本身脆弱，往往純化效果不佳，且流程繁瑣耗時，可能影響人工受孕成功率。相較之下，「精子篩選器」利用薄膜篩選及精子上游特性，有效剔除活力不足或形態異常的精子，保留高品質健康精子。其操作簡便且耗時更短，不僅降低對精子的損傷，也有助於提升人工受孕療程成功率，為有生育需求的家庭帶來更多希望。

食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒，若有人工受孕需求，建議先與醫師充分溝通自身健康狀況與生活習慣，讓醫師評估並選擇最適合的精子篩選方法，並遵守醫事人員告知之注意事項，才能提升人工受孕成功率。如欲查詢精子篩選器的許可證資訊，可至食藥署網站「醫療器材許可證資料庫」項下查詢。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1051期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中