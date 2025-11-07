自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

防堵青少年受菸害 高雄推出推理遊戲教具擊退「迷霧」

2025/11/07 10:04

高市推出「校園迷霧事件簿」菸害防制遊戲教具，將於國、高中校園內推廣。（高雄市衛生局提供）

高市推出「校園迷霧事件簿」菸害防制遊戲教具，將於國、高中校園內推廣。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕青少年容易誤觸菸品影響健康，為有效宣導菸害防制，高雄市特別製作「校園迷霧事件簿：勇氣出擊，找出真相」菸害防制宣導教具，讓學生化身偵探角色，透過蒐集線索與推理解謎，逐步揭開電子煙背後的真相，將發放至國、高中校園，於課堂或社團活動推廣。

高雄市衛生局昨（6）日聯合教育局及毒品防制局等局處，舉辦宣導教具發布記者會，衛生局副局長王小星表示，含有尼古丁、甲醛、丙烯醛等有害物質的電子煙卻以「新潮」、「無害」假象滲入校園，對青少年健康造成新的威脅。

衛生福利部國民健康署曾伯昌科長特別呼籲，1支電子煙的煙彈中約含有4包紙菸的尼古丁量，請青少年朋友正視菸品及電子煙的危害，以「不嘗試」、「不購買」、「不推薦」3不原則拒絕菸品的危害。

「校園迷霧事件簿」菸害防制教具以「寓教於樂」為核心，融合校園故事、懸疑解謎與角色互動設計，引導學生主動學習破解菸害的真相，培養拒菸意識與健康行動力，讓防制教育更貼近數位原生世代。

現場體驗遊戲的三民家商學生表示，「原來電子煙不是水蒸氣，而是會讓人上癮、甚至危害健康的化學煙霧！」左營高中翁豪將主任教官也回饋，這套教具不僅能活化課堂，還能促進學生自主學習與同儕討論，是極具教育潛力的教材。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

學生體驗「校園迷霧事件簿」遊戲推理教具，從中認識菸害。（高雄市衛生局提供）

學生體驗「校園迷霧事件簿」遊戲推理教具，從中認識菸害。（高雄市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中