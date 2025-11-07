自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》不敢花錢怕浪費？ 醫揭「消費愧疚症候群」讓幸福打折

2025/11/07 13:24

振芝心身醫學診所創院院長、精神科醫師洪敬倫指出，消費不等於浪費，為自己花錢，是告訴自己「我值得！」圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「孩子要繳房貸，怎麼能讓他請我吃那麼貴的餐廳？」「這件外套好看，但我都一把年紀了，不值得再買新的。」不少年逾50歲的中高齡人士，即使手上有存款，也不敢為自己花錢。振芝心身醫學診所創院院長、精神科醫師洪敬倫指出，這是一種常見的心理現象，稱為「消費愧疚症候群」，在通膨、高壓與傳統節儉文化交錯下，愈來愈多人陷入「不敢享受、怕浪費」的矛盾中。

節儉成習慣卻變內耗　連健康支出也捨不得

洪敬倫觀察，這些中高齡族群多半經濟穩定，卻在日常中展現出「花錢焦慮」，先看價格再看喜好、穿破鞋仍不肯換，甚至身體不適也不願就醫，只因覺得錢該省給家人或留做後用。

「節儉本是美德，但若已影響到健康與情緒，就成了壓力訊號。」洪敬倫表示，有些人甚至出現「非理性節儉」，捨不得丟食物、反覆加熱食用；或省下健檢、植牙、保健支出，讓生活品質與健康雙雙打折。

「克制＝有價值」的信念　讓花錢變成罪惡感

洪敬倫分析，這類消費焦慮的核心，其實不是金錢，而是「僵化的自我價值感」。

許多長輩將「克制慾望」與「做人有價值」劃上等號，當想為自己花錢時，就會出現「我值得嗎？」、「這樣會不會太奢侈？」的罪惡感。

洪敬倫說，這種心理結構有幾個不同的出發點：

●犧牲型父母：把照顧他人視為責任，把自我照顧視為浪費。

●繼承型焦慮者：延續父母不敢花費的模式，即使生活安穩，消費時也會產生罪惡感。

●示範型父母：自己要以身作則，子女才能耳濡目染，不會敗光家產。

這與早年物資匱乏時期的生存智慧有關，也與華人文化中「勤儉持家」的信念有關。洪敬倫說：「當凡事都以財務為考量，人會顯得不近人情。用積蓄防範未然，卻犧牲了當下對自己的允許與疼惜。」

長期過度壓抑　恐引發焦慮與身心症狀

長期壓抑花錢慾望的人，心理上會陷入「過度節制」的緊繃狀態，久而久之可能引發焦慮、煩悶、失眠或身心症狀。

振芝心身醫學診所創院院長、精神科醫師洪敬倫提醒，長期壓抑花錢慾望的人，心理上會陷入「過度節制」的緊繃狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

振芝心身醫學診所創院院長、精神科醫師洪敬倫提醒，長期壓抑花錢慾望的人，心理上會陷入「過度節制」的緊繃狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

洪敬倫提醒，金錢雖是外在資源，但同時是一面鏡子，反映出人們如何定義「值得」與「幸福」。

醫授3招　重新學會疼愛自己

洪敬倫建議，想走出消費愧疚，可以從三個方向練習：

●重新定義消費：把花錢視為一種價值交換，而非資源損耗。當你為自己花錢時，是告訴自己「我值得！」有關健康的支出，更是對自己必要的投資。

●允許享受：生活中需要一些亮點，一些me time，如果對財務沒有影響，一杯好咖啡、一件好衣服、一頓自己真正想吃的晚餐，這些消費帶給自己快樂，更構成繼續前行的動力

●與家人溝通愛的方式：讓孩子知道「我疼愛自己，並不代表不疼你們」，讓愛不再以犧牲為前提，而是以共好為方向。

洪敬倫強調：「當我們察覺金錢背後的心理意義，也許就能重新學會善待自己，活出真正的富足。」

