健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》立冬喝茶養氣補腎 中醫：4茶飲調整體質

2025/11/07 11:04

立冬進補是傳統養生習俗，常見食補如薑母鴨、麻油雞、羊肉爐，有助補陽禦寒、增強體力。（資料照）

立冬進補是傳統養生習俗，常見食補如薑母鴨、麻油雞、羊肉爐，有助補陽禦寒、增強體力。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕立冬進補是傳統養生習俗，常見食補如薑母鴨、麻油雞、羊肉爐，有助補陽禦寒、增強體力。上祐中醫診所院長黃上邦提醒，濕熱體質者宜適量進補，烹調應清淡少油，並搭配清熱蔬果，避免濕氣堆積，維持身體平衡。立冬時節可喝三寶補腎茶、溫養固陽茶、潤膚養陰茶、清暑寧心茶養腎補氣。

黃上邦在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文分享，中醫養生觀點。

●補腎益氣：三寶補腎茶

平時可以適量飲用五味子3g、枸杞6g及紅棗6g，以500c.c.熱水沖泡，有助於補腎益氣、增強體力。此外，因為腎主腰部及下肢，因此尤須注意腰部及足部保暖，避免長期暴露在寒冷環境中。

●養陰固陽：溫養固陽茶

平時應早睡晚起，保持充足睡眠時間，增強體內陽氣，保持身心健康，從而達到保健防病的效果，亦可適量飲用枸杞10g、黨參6g、紅棗6g、桂圓5g，以500c.c.熱水沖泡，有助於調整體質、補益氣血。

●祛濕健脾：潤膚養陰茶

平時亦可適量飲用熟地6g、枸杞10g及百合8g，以500c.c.熱水沖泡，提升皮膚的保濕能力。由於冬季空氣乾燥，應避免使用過度刺激的清潔用品，以免破壞皮膚保護屏障。民眾可使用適合自身膚質的保濕護膚品，鎖住皮膚的水分，防止水分流失。

●養生茶飲：清暑寧心茶

紅藜1.5g、天麻1g、地骨皮1.5g、桂花0.5g、青蒿1g、遠志1g，以500c.c.熱水沖泡，具有幫助消化、調整體質、補腦益智、清肺降火等功效。

●華山觀止養生料理：龍蝦佐青醬海鮮盞

黃上邦分享，將龍蝦剖半，取出鮮嫩龍蝦肉切塊，與海鮮貝、翻車魚丁及蘭花蚌一起略炒至半熟。加入以羅勒、松子、橄欖油與帕瑪森起司調製的青醬拌勻，盛入小盞中，最後再放回微烤過的龍蝦殼內點綴，即可享用！

黃上邦指出，龍蝦具有補腎壯陽、滋陰養血、健運脾胃等功效，亦有研究指出龍蝦具有抗腫瘤、抗疲勞、抗衰老之功效。不過，因龍蝦嘌呤含量較高，且其中具有壯陽之功效，故痛風患者、陰虛火旺者不宜食用。

養生按摩手法

氣海穴（肚臍下兩指寬處）：溫陽益氣。

少府穴（掌遠紋中）：瀉熱利濕。

復溜穴（足內踝部）：益腎理腸。

上祐中醫診所院長黃上邦分享，養生按摩手法。（圖取自上佑中醫診所臉書）

上祐中醫診所院長黃上邦分享，養生按摩手法。（圖取自上佑中醫診所臉書）

