健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》久坐腰痠背痛？ 醫授4招護脊椎減壓力

2025/11/06 23:57

腰痠、背痛或肩膀緊繃，別以為只是「椅子不舒服」或「姿勢不好」，而是身體在發出「脊椎過勞」的警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

腰痠、背痛或肩膀緊繃，別以為只是「椅子不舒服」或「姿勢不好」，而是身體在發出「脊椎過勞」的警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕許多上班族常覺得腰痠背痛或肩膀緊繃，別以為只是「椅子不舒服」或「姿勢不好」。潤生復健科診所院長王竣平提醒，痠痛並非小問題，而是身體在發出「脊椎過勞」的警訊。若不及早調整生活習慣，長期固定姿勢恐導致肌肉緊繃、血液循環變差，甚至引起椎間盤與脊椎的加速退化。

久坐1小時　椎間盤壓力大增

王竣平在臉書「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」提醒4個最容易被忽略的重點。

●久坐不動：坐超過1小時，肌肉循環下降，椎間盤壓力大幅增加。很多上班族、學生因此腰背痠痛。

●核心肌群不足：腹部、下背是脊椎的「天然護腰帶」。一旦力量不足，椎間盤和韌帶就得承受更多壓力。

●椅子與桌子不合：椅子太高或桌面太低，都會讓肩頸用力過度，造成頭痛、肩膀緊繃。

●坐姿不良：彎腰駝背、滑手機低頭，長期下來讓脊椎曲線跑掉，頸椎和腰椎都會提早退化。

桌椅高度不合　肩頸用力過度

不少人忽略辦公椅與桌子的高度若不合，也會讓肩頸長期過度用力。王竣平提醒，椅子太高或桌面太低，容易使人下意識聳肩或前傾，導致頭痛、肩膀緊繃。若再加上彎腰駝背、低頭滑手機等不良坐姿，脊椎自然曲線會被破壞，造成頸椎與腰椎提早退化。

護脊椎減壓更有力 可以這樣做

王竣平分享4個實用的生活調整重點，幫助民眾保護脊椎、減少疼痛：

●每小時起身動一動：每坐30至60分鐘，就該起身走動或伸展2至3分鐘，促進肌肉放鬆與血液循環。

●保持核心肌群力量：透過橋式、棒式、深蹲等簡單運動，強化腹部與下背肌肉，讓脊椎壓力平均分散。

●選擇有良好腰靠的椅子：讓腰部有支撐，維持自然曲線，避免長時間懸空受力。

選擇有良好腰靠的椅子，讓腰部有支撐，維持自然曲線，避免長時間懸空受力很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

選擇有良好腰靠的椅子，讓腰部有支撐，維持自然曲線，避免長時間懸空受力很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●調整桌椅高度：雙腳平放地面、膝蓋約90度、手肘自然貼近身體，維持放鬆姿勢，減少肩頸過勞。

痠痛是身體求救訊號 脊椎正承受壓力

王竣平強調，許多患者一開始只覺得「小痠痛」而忽視，結果越拖越嚴重，最後甚至需要復健治療才能改善。相反地，願意提早調整姿勢與生活習慣的人，多能有效預防惡化，工作效率也顯著提升。

「痠痛不是忍耐就會消失，而是身體在提醒你該休息、該改變了。」王竣平呼籲，從今天起，給自己一點小改變，讓脊椎能撐過長時間工作的挑戰。

