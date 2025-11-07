自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》新手爸爸注意！ 伴侶這3種表現恐是周產期憂鬱症狀

2025/11/07 11:31

如果新手爸爸發現伴侶情緒不穩定的時間越來越長，可能要提高警覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

如果新手爸爸發現伴侶情緒不穩定的時間越來越長，可能要提高警覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新生兒誕生，是充滿喜悅的事，但有時周產期憂鬱卻會悄悄找上門，讓媽咪的心情蒙上陰影。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」提醒，如果新手爸爸發現伴侶情緒不穩定的時間越來越長，情緒的表現包括「時常情緒低落」、「沒來由的哭泣與自責」、「不斷陳述負面想法」等，一旦持續半年至1年，都是典型的周產期憂鬱症狀，請提高警覺。

國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料說明，孕產媽媽身心的重大變化，加上照顧胎兒及新生兒的壓力，生活步調的混亂，都可能讓準媽咪及媽咪的心情低落。一般產後情緒起伏通常在3-4天後開始出現，並於2週內陸續消失，這樣的狀況很常見，如果沒有影響日常生活就不用太擔心。

然而新手爸爸若察覺伴侶情緒不穩定的時間越來越長，請提高警覺，「時常情緒低落」、「沒來由的哭泣與自責」、「不斷陳述負面想法」等症狀若持續半年至1年，這些是典型的周產期憂鬱症狀。

周產期憂鬱往往牽涉到生理、心理、家庭、社會等諸多層面，可以善用「愛丁堡產後憂鬱量表」自行評估憂鬱指數，超過標準時，請帶伴侶接受專業醫師或心理師的協助，盡早治療對產婦會更好。

當伴侶出現情緒低落，新手爸爸可以這樣說：「我發現妳最近常偷偷掉淚」、「哪裡不舒服可以告訴我」，讓太太抒發情緒、訴說憂慮。也可以多分擔家務和育兒工作，給予伴侶喘息的空間。如果仍未改善，請陪同伴侶尋求專業醫療協助。

國健署提醒，如果新手爸爸發現了自己的身心出現異常狀況，可尋求其他家人協助。也別忘了需要尋求專業醫師或心理師的協助。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

