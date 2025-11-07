自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》巧克力囊腫易復發！醫授3招防止「捲土重來」

2025/11/07 19:08

巧克力囊腫常見症狀包括劇烈痛經、週期紊亂、下腹長期不適，甚至造成不孕；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

巧克力囊腫常見症狀包括劇烈痛經、週期紊亂、下腹長期不適，甚至造成不孕；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕月經痛到受不了，甚至影響生活或備孕？新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，這可能與「巧克力囊腫」有關。這是常見的良性腫瘤之一，每10位女性中，就有1位會遇到，而巧克力囊腫容易復發，術後追蹤與日常保養非常重要。

跑錯地方的內膜細胞　形成像巧克力醬的囊腫

嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，巧克力囊腫是1個「跑錯地方的故事」，原本應該在子宮內膜的細胞卻長到卵巢，隨月經週期出血堆積，形成深褐色液體如巧克力般的囊腫。

常見4症狀 嚴重恐不孕

●劇烈痛經，比以往更難忍。

●月經不規律，週期紊亂或天數拉長。

●下腹長期不適，即使非經期也會疼。

●性交疼痛或不孕困難。

治療方式依症狀及生育需求而定

●藥物治療：囊腫<5公分或症狀輕微時，以荷爾蒙藥物控制與延緩生長。

●手術治療：囊腫≥5公分或症狀嚴重時，常建議腹腔鏡切除，能緩解疼痛並提升懷孕機率。

防巧克力囊腫復發這樣做

嚴絢上提醒，巧克力囊腫容易復發，術後追蹤保養最重要，以防止巧克囊腫「捲土重來」！

●遵醫囑服藥：術後應依照醫師指示服藥，防止囊腫再生。

●均衡飲食：少油炸、多攝取蔬果維生素，幫助穩定內分泌。

●定期檢查：即使沒有症狀，也要定期超音波追蹤。

溫柔傾聽身體的聲音

嚴絢上提醒，經痛不是「忍忍就過去」的事，若疼痛特別劇烈、週期混亂或備孕不順，都應盡早就醫檢查，讓身體獲得適當照顧

