健康網》巧克力囊腫易復發！醫授3招防止「捲土重來」
〔健康頻道／綜合報導〕月經痛到受不了，甚至影響生活或備孕？新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，這可能與「巧克力囊腫」有關。這是常見的良性腫瘤之一，每10位女性中，就有1位會遇到，而巧克力囊腫容易復發，術後追蹤與日常保養非常重要。
跑錯地方的內膜細胞 形成像巧克力醬的囊腫
嚴絢上在臉書「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」指出，巧克力囊腫是1個「跑錯地方的故事」，原本應該在子宮內膜的細胞卻長到卵巢，隨月經週期出血堆積，形成深褐色液體如巧克力般的囊腫。
常見4症狀 嚴重恐不孕
●劇烈痛經，比以往更難忍。
●月經不規律，週期紊亂或天數拉長。
●下腹長期不適，即使非經期也會疼。
●性交疼痛或不孕困難。
治療方式依症狀及生育需求而定
●藥物治療：囊腫<5公分或症狀輕微時，以荷爾蒙藥物控制與延緩生長。
●手術治療：囊腫≥5公分或症狀嚴重時，常建議腹腔鏡切除，能緩解疼痛並提升懷孕機率。
防巧克力囊腫復發這樣做
嚴絢上提醒，巧克力囊腫容易復發，術後追蹤保養最重要，以防止巧克囊腫「捲土重來」！
●遵醫囑服藥：術後應依照醫師指示服藥，防止囊腫再生。
●均衡飲食：少油炸、多攝取蔬果維生素，幫助穩定內分泌。
●定期檢查：即使沒有症狀，也要定期超音波追蹤。
溫柔傾聽身體的聲音
嚴絢上提醒，經痛不是「忍忍就過去」的事，若疼痛特別劇烈、週期混亂或備孕不順，都應盡早就醫檢查，讓身體獲得適當照顧
