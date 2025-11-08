健康網》久「坐」釀中風危機 研究揭少坐「這時間」降10％心梗

現代人長時間久坐釀危機，研究指出，每天只要少坐30分鐘，改用快走或做家務，可望降低糖尿病與心血管疾病風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人長時間久坐釀危機，小心坐太久不只屁股變大，還可能「坐」出糖尿病和中風！牛津大學發表於《刺胳針》（The Lancet）的最新研究，追蹤46萬名成年人長達12年，結果顯示：每天只要少坐30分鐘，改用快走或做家務，就能顯著降低糖尿病風險，可望減少10%的心肌梗塞機會。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，數據證明久坐是慢性病的隱形殺手。這項研究共記錄到近2萬例新發糖尿病、超過5萬例中風及近7千例心肌梗塞。驚人的是，只要將每天30分鐘的久坐換成太極拳，或簡單的家務，就能讓糖尿病與心血管疾病的發病風險降低3-9%。

研究團隊甚至估計，如果所有成年人每天都少坐30分鐘，每年可望減少10%的心肌梗塞和5%的糖尿病新發病例。就連睡眠不足的人，如果能用短暫休息或小憩來取代部分久坐，中風與心臟病風險也能降低約3%。

日常不妨注入「微運動」

薛曉晶建議民眾，不妨從「減少30分鐘久坐」開始，從日常中注入「微運動」3項做法：

●飯後10分鐘：洗碗、掃地、曬衣服，這些家務就能消耗70-100大卡，有效穩定飯後血糖。

●午休前5分鐘：起身伸展或快走一下，促進下肢循環、穩定血壓。

●睡前10分鐘：做些拉筋與深呼吸，放鬆緊繃的身體，幫助你更好入睡。

關鍵不在於運動強度，而是動的頻率，每一次起身，都是身體的代謝重啟鍵。

啟動代謝效率的5個營養素

薛曉晶提到，飲食營養更是啟動代謝效率的關鍵，想讓身體的能量循環順暢，這5種營養素不可少：

1.鎂：穩定血糖、放鬆神經。多吃堅果、豆腐、菠菜。

2.Omega-3脂肪酸：抗發炎、改善血管彈性。鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽油都是好選擇。

3.維生素D：協助胰島素作用、提升免疫力。多曬太陽、多吃魚類是天然補給。

4.花青素與多酚：超強抗氧化劑，減少動脈硬化風險。莓果、紅葡萄、綠茶都富含。

5.膳食纖維：穩定血糖、促進腸道健康。全穀類、豆類、蔬菜是日常必需。

