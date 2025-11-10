自由電子報
健康網》牙齦發炎、缺牙害失智？ 研究：掉1顆牙讓大腦老1年

2025/11/10 08:19

腎臟科醫師江守山表示，國外研究發現，牙齦發炎和牙齒脫落與大腦海馬區域萎縮有關，且被認為與阿茲海默症、失智症發展最密切相關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕保持口腔健康不只是為了外在美觀，其實也是照顧大腦的關鍵之一。腎臟科醫師江守山表示，根據國外研究發現，牙齦發炎與牙齒脫落，被認為與阿茲海默、失智症等具有相關性，若因骨質萎縮而損失1顆牙齒，甚至會導致相當於大腦老化1年。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文指出，好好照顧你的牙齒和牙齦，你就等同在保護你的大腦。常見又稱為牙周炎的牙齦疾病，會導致大腦某些區域萎縮，研究人員懷疑這種牙齒疾病可能是引發阿茲海默症的原因之一。

牙齦發炎和牙齒脫落與大腦海馬區域萎縮有關，而海馬區域負責記憶，且被認為與阿茲海默症、失智症的發展最密切相關。江守山指出，日本東北大學的研究人員招募了172位受試者，於8年實驗開始時，年齡在55歲或以上，以評估口腔健康不佳對記憶衰退的影響。

該研究發現，輕微的牙齦疾病，包括：因骨質萎縮而損失1顆牙齒，會導致相當於1年的大腦老化。然而，當患有嚴重牙齒疾病的人還保留了1顆牙齒時，大腦老化增加到了1.3年。

研究人員之一山口聖志強調，這些結果突顯維持牙齒健康的重要性，不僅是為了保留牙齒本身。

