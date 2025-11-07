自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》天冷愛護兒童 國健署：廚房到浴室防童燙傷

2025/11/07 19:54

國健署於臉書粉專提醒民眾，電暖器、火鍋、熱湯與熱水澡等家中常見熱源，都可能造成兒童燙傷。（圖取自freepik）

國健署於臉書粉專提醒民眾，電暖器、火鍋、熱湯與熱水澡等家中常見熱源，都可能造成兒童燙傷。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著天氣逐漸轉涼，國民健康署（下稱國健署）於臉書粉專提醒民眾，電暖器、火鍋、熱湯與熱水澡等家中常見熱源，都可能造成兒童燙傷。而居家4大危險空間包含廚房、餐桌、客廳與臥室、浴室；平時謹記燙傷急救5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，發生燙傷事故時才能將傷害降到最低。

國健署提醒，居家安全4大危險空間：

1.廚房：劃清界線，遠離熱源防燙傷。

廚房與幼童的活動空間應確實區分，並保持廚房地面乾燥、止滑，且養成將鍋具手柄朝內擺放的習慣。

2.餐桌：移除風險，熱食遠離。

確保餐桌穩固不偏斜，避免使用桌巾或桌布，以防止幼童拉扯而造成燙傷。

3.客廳與臥室：高溫電器，隨用隨收。

電器應選購具有經濟部標準檢驗局「商品檢驗標識」的產品，使用蒸氣熨斗、電棒捲等高溫電器後應立即拔除插頭，並將其收納於具安全鎖的防護櫃中。

4.浴室：水溫把關，全程守護。

遵守「先放冷水，再加入熱水」的步驟，並確保溫度不超過40°C。

國健署指出，平時謹記燙傷急救5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，若發生燒燙傷事故時，能在第一時間將傷害降到最低。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中