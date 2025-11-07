限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》天冷愛護兒童 國健署：廚房到浴室防童燙傷
〔健康頻道／綜合報導〕隨著天氣逐漸轉涼，國民健康署（下稱國健署）於臉書粉專提醒民眾，電暖器、火鍋、熱湯與熱水澡等家中常見熱源，都可能造成兒童燙傷。而居家4大危險空間包含廚房、餐桌、客廳與臥室、浴室；平時謹記燙傷急救5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，發生燙傷事故時才能將傷害降到最低。
國健署提醒，居家安全4大危險空間：
1.廚房：劃清界線，遠離熱源防燙傷。
廚房與幼童的活動空間應確實區分，並保持廚房地面乾燥、止滑，且養成將鍋具手柄朝內擺放的習慣。
請繼續往下閱讀...
2.餐桌：移除風險，熱食遠離。
確保餐桌穩固不偏斜，避免使用桌巾或桌布，以防止幼童拉扯而造成燙傷。
3.客廳與臥室：高溫電器，隨用隨收。
電器應選購具有經濟部標準檢驗局「商品檢驗標識」的產品，使用蒸氣熨斗、電棒捲等高溫電器後應立即拔除插頭，並將其收納於具安全鎖的防護櫃中。
4.浴室：水溫把關，全程守護。
遵守「先放冷水，再加入熱水」的步驟，並確保溫度不超過40°C。
國健署指出，平時謹記燙傷急救5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，若發生燒燙傷事故時，能在第一時間將傷害降到最低。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應