健康網》天冷愛護兒童 國健署：廚房到浴室防童燙傷

〔健康頻道／綜合報導〕隨著天氣逐漸轉涼，國民健康署（下稱國健署）於臉書粉專提醒民眾，電暖器、火鍋、熱湯與熱水澡等家中常見熱源，都可能造成兒童燙傷。而居家4大危險空間包含廚房、餐桌、客廳與臥室、浴室；平時謹記燙傷急救5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，發生燙傷事故時才能將傷害降到最低。

國健署提醒，居家安全4大危險空間：

1.廚房：劃清界線，遠離熱源防燙傷。

廚房與幼童的活動空間應確實區分，並保持廚房地面乾燥、止滑，且養成將鍋具手柄朝內擺放的習慣。

2.餐桌：移除風險，熱食遠離。

確保餐桌穩固不偏斜，避免使用桌巾或桌布，以防止幼童拉扯而造成燙傷。

3.客廳與臥室：高溫電器，隨用隨收。

電器應選購具有經濟部標準檢驗局「商品檢驗標識」的產品，使用蒸氣熨斗、電棒捲等高溫電器後應立即拔除插頭，並將其收納於具安全鎖的防護櫃中。

4.浴室：水溫把關，全程守護。

遵守「先放冷水，再加入熱水」的步驟，並確保溫度不超過40°C。

國健署指出，平時謹記燙傷急救5步驟「沖、脫、泡、蓋、送」，若發生燒燙傷事故時，能在第一時間將傷害降到最低。

