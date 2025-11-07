自由電子報
健康網》減重卡關？營養師教如何助身體「聰明燃脂」

2025/11/07 13:49

每個積極減重的人多會遇上瘦不下的時候；營養師建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人總是積極減重，甚至斷食，卻瘦不下來。營養師薛曉晶表示，重點是要讓身體聰明燃脂。

薛曉晶在「營養師媽媽曉晶的生活筆記」分享，你是否也曾努力運動、戒澱粉、甚至嚴格斷食，體重卻依舊紋風不動？別再怪自己沒毅力！真正的關鍵，不是少吃，而是如何讓身體聰明燃脂。

薛曉晶表示，根據《J Behav Med》（2019）研究發現，曾成功減重者更容易在後續生活型態治療中維持成果，代表「找到適合自己的方法」比盲目照表操課更重要。而《Public Health Nutrition》（2022）研究進一步指出，自我調節障礙是造成減重失敗的最大主因——像社交聚餐、壓力、情緒波動與夜晚飢餓，都會讓人陷入暴食循環。

最後薛曉晶提醒，別再與體重對抗，而是學會與身體合作。從今天起，觀察飲食、壓力與睡眠，理解它、愛護它，身體自然會給你最好的回報。

