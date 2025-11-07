自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》立冬保暖養腎 中醫師：按3穴補腎增免疫

2025/11/07 12:14

中醫指出，防寒著重腰、腳、腹，睡前泡腳（用艾葉或薑片煮水）15分鐘，氣血暢通、助眠好眠。（圖取自freepik）

中醫指出，防寒著重腰、腳、腹，睡前泡腳（用艾葉或薑片煮水）15分鐘，氣血暢通、助眠好眠。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕立冬到，天氣轉寒，養生正是時候！澄品中醫於臉書粉專發文提醒，中醫強調：「冬主藏」，保暖與養腎最關鍵。防寒著重腰、腳、腹，睡前泡腳（用艾葉或薑片煮水）15分鐘，氣血暢通、助眠好眠；避免穿露腳踝的褲子，並早睡晚起，不要熬夜。冬天雖冷，但空氣乾燥，容易喉嚨乾、皮膚癢。穴位按摩可著重：重在腎俞穴、足三里、太溪穴；補腎增免疫力。

飲食建議

1.蜂蜜潤肺。

2.梨子養陰。

3.蓮子安神。

穴位按摩

●腎俞穴：溫腎補氣。

●足三里：增免疫力。

●太溪穴：補腎強腰。

中醫強調「冬不藏精，春必病溫」，正是調理體質好時機。讓身體在寒冬中「藏得好」，來年更健康。

立冬防寒保暖攻略。（圖取自澄品中醫臉書）

立冬防寒保暖攻略。（圖取自澄品中醫臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中