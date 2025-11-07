健康網》立冬保暖養腎 中醫師：按3穴補腎增免疫

中醫指出，防寒著重腰、腳、腹，睡前泡腳（用艾葉或薑片煮水）15分鐘，氣血暢通、助眠好眠。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕立冬到，天氣轉寒，養生正是時候！澄品中醫於臉書粉專發文提醒，中醫強調：「冬主藏」，保暖與養腎最關鍵。防寒著重腰、腳、腹，睡前泡腳（用艾葉或薑片煮水）15分鐘，氣血暢通、助眠好眠；避免穿露腳踝的褲子，並早睡晚起，不要熬夜。冬天雖冷，但空氣乾燥，容易喉嚨乾、皮膚癢。穴位按摩可著重：重在腎俞穴、足三里、太溪穴；補腎增免疫力。

飲食建議

1.蜂蜜潤肺。

2.梨子養陰。

3.蓮子安神。

穴位按摩

●腎俞穴：溫腎補氣。

●足三里：增免疫力。

●太溪穴：補腎強腰。

中醫強調「冬不藏精，春必病溫」，正是調理體質好時機。讓身體在寒冬中「藏得好」，來年更健康。

請繼續往下閱讀...

立冬防寒保暖攻略。（圖取自澄品中醫臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法