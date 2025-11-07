限制級
健康網》立冬保暖養腎 中醫師：按3穴補腎增免疫
〔健康頻道／綜合報導〕立冬到，天氣轉寒，養生正是時候！澄品中醫於臉書粉專發文提醒，中醫強調：「冬主藏」，保暖與養腎最關鍵。防寒著重腰、腳、腹，睡前泡腳（用艾葉或薑片煮水）15分鐘，氣血暢通、助眠好眠；避免穿露腳踝的褲子，並早睡晚起，不要熬夜。冬天雖冷，但空氣乾燥，容易喉嚨乾、皮膚癢。穴位按摩可著重：重在腎俞穴、足三里、太溪穴；補腎增免疫力。
飲食建議
1.蜂蜜潤肺。
2.梨子養陰。
3.蓮子安神。
穴位按摩
●腎俞穴：溫腎補氣。
●足三里：增免疫力。
●太溪穴：補腎強腰。
中醫強調「冬不藏精，春必病溫」，正是調理體質好時機。讓身體在寒冬中「藏得好」，來年更健康。
