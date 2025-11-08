健康網》家人得免疫疾病 你也會中嗎？ 醫師這麼說

台中榮總埔里分院過敏免疫風濕科醫師許伯爵表示，免疫系統疾病並不是一定遺傳給孩子；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當父母被診斷免疫疾病時都會擔心，自己孩子會不會被遺傳這種問題？台中榮總埔里分院過敏免疫風濕科醫師許伯爵表示，免疫系統疾病並非一定遺傳給孩子。事實上，免疫疾病的爸媽生下健康孩子的機會，遠高於生下有免疫異常的孩子，他呼籲所有的病人放心。

許伯爵在臉書專頁「許伯爵醫師Dr-Immune」發文表示，每個人懷疑自己有免疫風濕疾病的時候，才想到自己的家人有免疫疾病，不曉得會不會有關係。特別是當免疫疾病的媽媽懷孕計畫要生孩子，這種問題又會從心底浮出來。

許伯爵說明，有免疫問題的爸媽生下的孩子，的確比其他人更容易有免疫系統疾病，但是免疫系統疾病並不是全然是遺傳性的。事實上，免疫疾病的爸媽生下健康孩子的機會，遠高於生下有免疫異常的孩子。

他提醒，有些狀況的確是有家族效應，像是姐妹都有紅斑性狼瘡，媽媽有類風濕性關節炎跟女兒是乾燥症，或是表姐是紅斑性狼瘡，病人是乾燥症。這些例子都顯示這些免疫疾病有部份與遺傳有關，但不一定是每位家族成員都會得到。

許伯爵在門診看到更多的案例，是全家族只有一位家族成員有免疫風濕科的問題，這是更常見的情況。

許伯爵提醒，如果民眾在看免疫風濕科時，知道自己家族中有人有免疫系統疾病，這時應該主動告訴醫師，讓醫師提高警覺。免疫疾病是可以控制的，控制良好的病人跟其他人沒什麼差別。

