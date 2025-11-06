健康網》4大食物餵養癌細胞 網紅醫建議這樣吃

美國網紅醫師金里納表示，4大食物恐加速癌病變發生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年大家都在討論，如何在日常生活中預防癌症。肥胖醫學醫師金里納（Leonid Kim）在擁有33.3萬訂閱的頻道說明，不少食物可以「餵食」癌細胞，你每吃一口，都在助長癌症發生機率！這支影片受到相當多的關注，短短4個多月便有高達178萬的點閱。

金里納說明，述某些食物如何透過影響身體的代謝、免疫功能和炎症反應來「餵養」癌細胞，進而增加癌症風險。他強調高達 40% 的癌症是可以預防的，而飲食是影響基因行為和降低風險的最有力方式之一。金里納說明癌細胞最愛被餵養的食物有：

1. 黃麴毒素污染的堅果和乳製品：包含花生、堅果（如杏仁、核桃、開心果）以及某些牛奶和乳製品。

金里納說明，黃麴毒素（Aphletoxins）是一種由特定黴菌產生的天然致癌物，常污染穀物、堅果和玉米。黴菌污染的堅果和穀物，可能透過花生醬、杏仁醬等製品間接進入體內。食用受污染飼料（如含 M1 黃麴毒素的玉米）的動物，其牛奶和乳製品也可能含有黃麴毒素，食用者也可能間接接觸。

避免從潮濕溫暖、黴菌污染風險高的地區購買堅果；仔細檢查堅果，避開變色或乾枯的顆粒；盡量在購買後一個月內吃完。

2. 高糖分和加工碳水化合物：麵包、義大利麵、糖果、汽水等會導致血糖飆升的加工或高升糖指數碳水化合物。

癌細胞是「破損的引擎」，運作效率低，但燃燒燃料的速度快，它們最喜歡的燃料是葡萄糖（身體從澱粉和糖中提取）。更可能引發Warburg效應：癌細胞偏好有氧糖解，即使有氧氣也選擇快速燃燒葡萄糖來生長。

過量的糖分會促使身體釋放胰島素和 IGF-1（類胰島素生長因子-1）等生長激素，這些激素會向癌細胞發出「生長和分裂」的信號。糖分還會導致慢性炎症，進一步造成 DNA 損傷並削弱免疫系統，使癌症更容易發生和擴散。

金里納建議，限制糖分攝取，優先選擇高纖維的低升糖碳水化合物，例如豆類、全穀物、蔬菜。

3. 加工肉類與紅肉：加工肉類（如火腿、培根、香腸、熱狗）和紅肉（如豬肉、牛肉、羊肉）。

金里納說明，許多加工肉類含有作為防腐劑的亞硝酸鹽，它在胃酸中會轉化為亞硝胺（如 NDMA），這是一種已知致癌物，可能增加胃癌風險。

若肉類食材經過高溫燒烤、油炸，會產生雜環胺（HCAs）和多環芳香烴（PAHs）等化學物質，這些物質在動物研究中被證明會損害 DNA並促進癌細胞。

雖然觀察性研究顯示加工肉類和紅肉攝取量高與結直腸癌有關聯，但醫師認為問題可能出在缺乏纖維。吃太多肉會取代高纖維食物（如水果、蔬菜、豆類），而高纖維攝取量已被多項研究證明能降低癌症風險。

金里納建議，不需完全拒吃紅肉或烤肉，但不要過量，並確保每餐都攝取大量富含纖維的食物。

4. 酒精：所有形式的酒精飲品。

國際癌症研究機構（IARC）將酒精列為第一類致癌物；酒精在肝臟中代謝為乙醛 （acetaldehyde），這是一種有毒化合物，會直接損害 DNA 並干擾 DNA 修復。

另外，酒精會導致維生素 B1 和葉酸 （folate） 缺乏，這對健康的粒線體功能和 DNA 合成至關重要。

最後酒精作為一種溶劑，會增強其他致癌物（如菸草）被組織吸收的能力。

