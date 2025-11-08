自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》抹茶兒茶素倍增、抗氧化 搭錯「這飲品」影響吸收力

2025/11/08 08:40

功能醫學營養師呂美寶表示，抹茶因製作條件的不同，產生更多的胺基酸，讓茶葉變得更綠，口感也更加甘甜；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕紅茶、綠茶、抹茶等所具有的健康潛力，近年來獲得眾人關注與研究，也成為飲品新寵兒。功能醫學營養師呂美寶表示，抹茶因製作條件的不同，所含胺基酸、兒茶素更加豐富，抗氧化力也提升。推薦選擇可無糖純抹茶粉搭無糖豆漿，可讓豆漿營養、美味更加乘；並特別提醒牛奶中的酪蛋白會降低兒茶素的吸收，因此，千萬別選擇牛奶調製抹茶飲品。

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文指出，抹茶的製作條件跟綠茶不同，會在採收前 20-30天覆蓋葉片遮擋陽光，以減少光合作用，讓茶葉產生更多的胺基酸—幫助放鬆的L-茶胺酸（L-theanine），讓茶葉變得更綠，口感也更加甘甜。

呂美寶說，這樣的做法，抗氧化能力也會提升。因此，研究發現，抹茶的兒茶素（如EGCG）比綠茶來得豐富，EGCG含量甚至比綠茶高出至少3倍之多。此外，也有研究指出高出數10倍，依品種而定。

抹茶粉含有糖份或奶粉是否也健康？如果要喝出健康，呂美寶建議，挑選純抹茶粉會是更好的選擇。至於要喝多少綠茶／抹茶，才能達到保健效果？她表示，若要攝取300-500毫克的EGCG，相當於攝取3杯綠茶或1-2克的純抹茶粉。但若過量飲用綠茶，可能引發腸胃不適，因此建議避免空腹時攝取過多的綠茶，尤其本身就有腸胃不適疾病者，須特別斟酌飲用量。

此外，呂美寶也推薦以下3種攝取綠茶或抹茶的方式：

抹茶豆漿：建議以無糖豆漿搭配抹茶粉調製飲品，而不是搭配牛奶，因為牛奶中的酪蛋白會降低兒茶素的吸收率。另，以抹茶粉+無糖豆漿，也可加乘豆漿的營養價值與美味。

無糖抹茶：選擇無糖綠茶作為日常飲品，有助於減少份攝取，提升抗氧化力。

檸檬綠茶：將綠茶與檸檬片一起調製，直接飲用或加些微蜂蜜（以最小的咖啡匙舀出來的量），作為清爽飲品。

呂美寶也強調，檸檬、柑橘類或維生素C與兒茶素一同食用，更能加乘整體的抗氧化效力。

