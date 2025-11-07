自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》常說「我老了」老得更快？ 研究揭「4法」讓大腦回春

2025/11/07 14:12

專家指出，避免把「好累喔」、「我老了，無法度啦」掛在嘴邊，換掉負面的口頭禪，有助大腦逆齡；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，避免把「好累喔」、「我老了，無法度啦」掛在嘴邊，換掉負面的口頭禪，有助大腦逆齡；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不是奢華的保養品，更不是鉅額的心靈課程，你的「心態」，它足以強大到逆轉老化！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，避免把「好累喔」、「好煩」、「我老了，無法度啦」負面口頭禪掛在嘴邊，它會成為「老化」的關鍵指令。研究揭密4法助大腦逆齡回春。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，哈佛大學心理學教授艾倫進行一項「逆時鐘研究」，讓一群70多歲的長輩，住進佈置成20年前的「時光屋」。聽當時的音樂、看當時的報紙、聊當時的話題，才短短5天，奇蹟發生了。長輩不只手部靈活度、身體姿態都改善，就連「視力」和「聽力」都有顯著進步。

他們是如何逆齡的？蕭捷健說明「他們打從心底相信自己回到了50歲」。研究表明，「大腦正在聽你說話。」這個實驗證明：你的「心態」，對你身體老化的速度，有著絕對的影響力。

蕭捷健解釋，反過來說，民眾是否常不自覺地說：「好累喔」、「好煩」、「不可能啦」、「我老了，無法度啦」？當負面的話說出口大腦就接收到了「關機」和「老化」的指令，然後真的讓民眾感覺更累、更提不起勁。因此，別讓負面語言，加速大腦衰退。

科學家提供了4個威力大，能推動大腦逆齡的方法：

●馬上戒掉老化口頭禪，改接上「不過」…

紐約大學實驗證實，光是接觸到「健忘、孤單」等詞彙，受試者走路速度真的會變慢。民眾可以這樣說：「今天超累，不過，我把那件麻煩事搞定了，真有成就感。」大腦會記住句子的結尾，用這個技巧就能瞬間扭轉大腦的負面迴圈。

●找到你的生存意義

你每天起床的動力是什麼？研究證實，擁有生存意義的人，無論是照顧盆栽、追星、做志工、幫忙帶孫子，認知功能維持得更好。「被需要」的感覺，會刺激 催產素分泌，是抵抗大腦衰退的強力燃料。

●擁抱數位工具，活化大腦

抗拒新事物，本身就會加速老化。研究指出，長輩學習用LINE、FB和家人聯繫，甚至是用Google Earth 虛擬旅行，都是絕佳的腦活，光是「上網搜尋資料」這個動作，就能活化大腦的決策與推理區域。

●大腦年輕度快篩

在家試試看單腳站立，你能否輕鬆撐過30秒？這不只測平衡，更反映了你的小腦與前庭系統的協調能力，練習時小心不要摔倒。

蕭捷健總結，逆時鐘研究顯示，生理年齡只是個數字，「別再讓年齡定義你。從今天開始，換掉負面的口頭禪吧。」

