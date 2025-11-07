健康網》不怕無能為力！勃起障礙5療法 人工陰莖適合這類人

想要有正常的性生活，卻無能為力，怎麼辦？泌尿科醫師提供5項治療方式，其中包含人工陰莖。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕面對妻子求歡卻無能為力，「勃起困難」是不少男性面對性生活時的難言之隱。根據統計，台灣40歲以上男性約有1/4出現勃起障礙，60歲以上更超過半數。顧家醫療總院長顧芳瑜指出，男性無論年齡、背景或病史，都可能在某個階段出現勃起功能的變化，但這並非無解。

顧芳瑜指出，依照嚴重程度與成因，從口服藥物、震波、注射療法、真空助勃器，到人工陰莖植入，皆為臨床常見的治療選擇。若前段治療反應不佳或不適用，仍可考慮人工陰莖作為最後一線的可靠替代方案，幫助患者保有性生活品質與身體自主權。

顧芳瑜說明，最常見的第一線治療為口服藥物，依藥效發作時間與持續時間的不同，適用情境也略有差異。部分藥物起效快、效果強，適合臨時使用；另有可每日服用的低劑量處方，適合做為長期維持勃起功能的日常療法。

若口服藥反應不佳，則會進一步評估是否適合接受震波治療。震波主要針對血管功能異常的患者，但若本身已有多重慢性病，如糖尿病、高血壓、血脂異常等，血管彈性已明顯下降，震波效果可能相對受限。

進一步的治療選項還包括：注射療法與真空助勃器。注射療法可跳過性刺激，直接刺激陰莖產生勃起，效果明確，但需自行對陰莖施打針劑，許多患者在心理上難以接受。即使由醫師施打，使用上仍需計算藥效時間，操作相對不便。真空助勃器則透過負壓原理協助血液流入陰莖海綿體，達到勃起狀態，是一種非侵入式的物理性輔助工具，可作為藥物治療之外的重要輔助方式。

當上述療法皆無明顯改善時，則可進一步評估是否適合植入人工陰莖。顧芳瑜指出，目前人工陰莖手術在台灣每年進行約50例，雖接受度尚未普及，但對某些特定族群而言卻是務實且值得考慮的選項。例如攝護腺癌術後、中風導致神經損傷、或長期重度勃起功能障礙等情況，即使無法對藥物或裝置產生反應，仍可藉由人工陰莖有效恢復硬度與功能。

顧芳瑜進一步解釋，目前臨床常用的人工陰莖以單件式為主，結構簡單、可彎折，無需開關操作，感染風險低、使用壽命較長。這類裝置可想像成一根具彈性的柱狀體，植入後平時可將陰莖向下彎曲以利排尿，使用時再手動調整角度，即可進行性行為。

過去也曾流行三件式設計，透過腹腔內置放儲水囊與睪丸的幫浦裝置模擬自然勃起，在不使用時呈現柔軟狀態，外觀接近自然，但因內部構造複雜、零件較多，不僅手術較費時，也因故障率與感染風險偏高，目前已較少使用。

不過他也提醒，人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，反而多數術後會比原本勃起狀態略短，約為原長度的八到九成。這是因為裝置無法模擬海綿體充血膨脹的狀態，且為避免人工裝置頂到底會導致穿出或組織損傷，手術時植入長度會以八分滿為原則。術後陰莖硬度為固定狀態，性行為體位也有些限制，例如不適合進行女上男下，以免造成人工陰莖折斷風險。

顧芳瑜指出，有些患者在了解人工陰莖後，才知道性功能障礙並不等於只能放棄。包括中風後或癌症術後期盼回復性生活，甚至是中老年尋求第二春的男性，都可考慮以人工陰莖植入來重建親密關係。

