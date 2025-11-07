自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》婦女不菸卻得肺癌 醫揭4大可能原因

2025/11/07 10:09

不少婦女不吸菸卻得肺癌，認為。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕日前有名人傳出因胰臟癌過世，隨後幾個小時才確定，確切死因是肺癌。書心健康管理診所院長許書華表示，這兩種癌症都相當可怕。

許書華在臉書粉專「許書華醫師 陪妳寫日記」說明胰臟癌是癌王，預後差。以肺癌來說，也是剛開始通常都沒有症狀，七成患者因症狀發現後，都已進展至末期。

若有病人問我「自費健檢建議做什麼」，中年後我都會建議執行胸部低劑量電腦斷層。在台灣，沒有吸菸的患者是肺癌大宗。且女性患者有大幅攀升趨勢。許書華提醒肺癌篩檢（肺部低劑量電腦斷層掃描，LDCT）相關細節：

篩檢對象：

1.45至未滿75歲（39-69年次）有肺癌家族史的男性（父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌）

2.40至未滿75歲（39-74年次（有肺癌家族史的女性（家族史：父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌）

3.50至未滿75歲（39-64年次（有重度吸菸史的民眾（重度吸菸史達20包-年以上，20包-年指的是1天2包菸，連續抽10年=2*10=20 ）

篩檢頻率：符合資格者，每2年可免費檢查1次。

很多人不抽菸卻得肺癌， 可能歸納以下原因：

1.基因影響：若自己一等親或家族內有一位以上的肺癌病患，發生肺癌的危險性明顯高於一般人。

2.二手菸、三手菸危害：說到這個我就不開心，「叔叔抽菸的時候，阿嬤就帶我躲到樓上去不要吸到。」這是我在戒菸門診常聽到的情境。為了躲避二手煙荼毒，小孩還要配合大人閃避。我們鼓勵戒煙，當然抽煙是個人自由不是不行，但你可以遠離家裡，可以找個吸煙專區抽，不要影響到身邊的人。不是只有二手煙才會造成危害，「三手菸」這些殘留在環境中，如地毯、衣服、皮膚的化學物質，家人接觸也會提高致癌的風險。

3.PM2.5污染：PM2.5為WHO公布一級致癌物，吸入後穿過肺泡，進一步至血液循環，長期暴露可能增加肺癌、心血管疾病、氣喘、過敏風險。建議大家下載「台灣空汙即時預報」APP，注意一下空氣品質，紅爆紫爆就寧可待在室內，打開空氣清淨機。

4.其他環境因子方面：煮飯的油煙和燒香拜拜也會產生細懸浮微粒，煮飯時可以戴上口罩把抽油煙機打開，燒香拜拜有時候，心誠則靈。另外有使用芳香劑或香水習慣的話，要小心芳香產品內可能的環境荷爾蒙等有害物質。

