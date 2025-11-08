自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「爆汁杏鮑菇」氣炸輕鬆做 調節免疫、穩糖又護心

2025/11/08 06:36

農糧署分享，杏鮑菇含有蛋白質、膳食纖維、多醣體、多種維生素，以及人體必需的8種胺基酸，營養極為豐富；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不論清燙、快炒或煮湯，料理單吃或當配角，杏鮑菇都百搭，也是許多人喜歡的食材之一。農糧署分享，杏鮑菇營養豐富，富含膳食纖維等營養素，在家使用氣炸鍋，便能做出輕鬆免切的「爆汁杏鮑菇」，美味又簡單。此外，鄰好西醫診所醫師李思賢也提及，菇類既是優質蛋白與纖維的來源，也富含微量元素硒和多種維生素，除可調節免疫系統，還能保護心血管與穩定血糖。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，杏鮑菇是鮑魚菇屬的一種，菌肉肥厚，菌柄結實呈乳白色，質地細膩脆嫩。因口感如同鮑魚，富有淡淡杏仁香，因而取名為「杏仁鮑魚菇」，一般簡稱「杏鮑菇」。挑選2秘訣為：肉質乳白肥厚，無水浸狀或腐敗；觸摸時有彈性，水分充實不會太乾硬，便是品質良好的杏鮑菇。

「爆汁杏鮑菇」DIY簡單3步驟

此外，農糧署也說明，杏鮑菇含有蛋白質、膳食纖維、多醣體、多種維生素，以及人體必需的8種胺基酸，營養極為豐富；推薦在家可使用氣炸鍋，依照以下步驟做出免切懶人料理「爆汁杏鮑菇」，好吃又營養：

準備食材：杏鮑菇2-5支、鹽巴、黑胡椒、香料粉、適量橄欖油。

做法：

1.杏鮑菇表面塗上橄欖油。

2.均勻上鹽巴、黑胡椒或香料粉。

3.放入氣炸鍋，以200度溫度氣炸約10分鐘，再翻面氣炸5分鐘即完成。

另，農糧署補充，市售杏鮑菇多採無菌太空包栽種，因此不需特別清洗，處理時切除根部並清除木屑即可；若有髒污可用廚房紙巾擦拭。

