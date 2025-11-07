自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝牛奶會生痰？ 營養師破迷思：喉嚨「卡卡」的錯覺

2025/11/07 09:20

好食課營養師林世航分享文獻指出，並不是因為真的生痰，而是口水中的黏蛋白與牛奶產生物理反應，讓液體變得較黏稠。（圖取自freepik）

好食課營養師林世航分享文獻指出，並不是因為真的生痰，而是口水中的黏蛋白與牛奶產生物理反應，讓液體變得較黏稠。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝完牛奶後覺得喉嚨有點卡卡的，好像有痰一樣，嚴重一點還要吞點口水順順喉嚨？網路上也有很多資訊說感冒時不要喝牛奶，避免痰況更嚴重。這是真的嗎？好食課營養師林世航分享文獻指出，並不是因為真的生痰，而是口水中的黏蛋白與牛奶產生物理反應，讓液體變得較黏稠，進而造成「喉嚨卡卡」的錯覺。並不會影響呼吸道健康，也不需要因此在感冒時刻意忌口。

林世航於臉書專頁「好食課」與網站發文分享，為什麼喝牛奶、豆漿會有痰感：

林世航指出，口水的黏蛋白（mucin）惹的禍！牛奶是個乳化液，也是種膠體溶液，而豆漿也是一樣的意思。當我們喝牛奶或豆漿時，口水的黏蛋白會迅速的讓牛奶液滴「絮凝」，這會增加牛奶的黏度與體積。當我們吞嚥牛奶與口水的混合液時，就會感受到好像卡卡的 。

林世航說明，殘存在口腔的混合液也會讓我們感覺口腔黏膜好像「厚厚的」，不過這種感受因人而異，不是每個人都會這麼敏感。另外也有學者猜測可能是牛奶中的鈣質，抑制了呼吸道黏膜上黏蛋白的水合作用（hydration），所以讓黏液的水分減少，進而讓黏液變稠。

林世航提到，但也有學者認為可能跟牛奶中特定蛋白（ β-casomorphin-7）有關，這種蛋白質會刺激與黏液分泌有關的基因表現。但這現象是在大腸細胞上發現的，且和呼吸道的狀況差異甚大，所以應該不是因為這原因而生痰。

林世航補充，以目前科學證據，喝牛奶是不會「生痰」的，單純只是一時之間的感受，也就不用擔心是不是在感冒時候，喝牛奶會加重喉嚨的問題。

