健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》薑黃上火？ 醫解迷思：適時用薑黃改善慢性發炎

2025/11/09 09:40

民眾想簡單吃薑黃，醫師劉博仁建議，不妨在炒蔬菜、煮湯時撒少許薑黃粉，味道不會太突兀，也容易融入日常；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕薑黃到底會不會造成「上火」？一位患有乾燥症合併類風濕性關節炎的病人，長期有關節僵硬、手指痠痛困擾。病人正因網路上看到「薑黃會上火、越吃炎症會越嚴重」的說法，對薑黃素沒有信心。後經專家建議，補充高吸收率的薑黃素萃取物後，發炎指標下降，早晨關節僵硬感減少。

科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，一位患者本身是乾燥症合併類風濕性關節炎，長期有關節僵硬、手指痠痛、偶爾疲倦的困擾。在功能醫學的調理過程中，他建議病人補充高吸收率的薑黃素萃取物，半年後逐漸改善早晨關節僵硬的困擾。

劉博仁表示，病人曾在網路上看到很多說法，例如：「薑黃會上火、越吃炎症會越嚴重。」後經他向病人說明「我們不使用一般料理用的薑黃粉，是經純化、含量確定、並提升吸收率的curcumin萃取型態，」而且在醫學研究中，薑黃素的作用是調節發炎反應，而不是讓身體更「熱」。

最新一篇針對薑黃素的整理的研究顯示，薑黃素有助於降低全身性發炎反應，包含CRP、IL-6、TNF-α這些促發炎指標；同時可提升抗氧化能力；整體安全性良好，常見副作用是輕微腸胃不適。

功能醫學使用的薑黃與市售薑黃有不同嗎？劉博仁分析，一般在家料理用的薑黃粉，雖然也有營養，但薑黃素含量比例不固定，吸收率低。而在功能醫學中，選用標準化萃取、含量明確薑黃素。也就是說，關鍵不在吃多少，而在「吃得進去」。

劉博仁提醒，若正在使用抗凝血藥物，務必在補充前先詢問醫師。若希望改善慢性發炎狀況，通常建議至少持續8–12週觀察效果。

民眾想在日常生活中簡單吃薑黃，劉博仁建議，炒蔬菜、煮湯時撒少許薑黃粉，味道不會太突兀，也容易融入日常。或是調製薑黃暖奶，用無糖豆漿或椰奶加上一小匙薑黃粉，再加一點黑胡椒即可，許多人睡前喝會覺得身體更放鬆。

